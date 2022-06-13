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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704090/النائب-شحاته-أبو-زيد-مجمع-الإنتاج-الحيوانى-المتكامل-بالمنوفية-يستهدف-تقليل-الفجوة-الغذائية-في-ظل-الأزمة-الراهنة

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بالمنوفية، لافتا أن المجمع يؤكد عزم الدولة المصرية علي الاهتمام بتحقيق الاكتفاء الذاتي وإتاحة العديد من فرص العمل المناسبة للتخصصات المختلفة.

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وأضاف أبو زيد، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية علي تنفيذ عدة مشروعات قومية من أجل المساهمة في دعم الأمن الغذائي للمواطنين، فضلا عن تحقيق تكامل بين أنشطة المشروعات الوطنية بهدف تخفيض الأسعار وخلق فرص عمل.

النائب شحاته أبو زيد: مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالمنوفية يعكس اهتمام وحرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من البروتين الحيواني

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالمنوفية يستهدف تقليل الفجوة الغذائية فى البروتين الحيوانى، فضلا عن العمل علي توفيره بالكميات والأسعار المناسبة في متناول المواطن البسيط، مضيفا: علي الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة التي تضغط على معدلات الإنتاج، إلا أن مثل هذه المجمعات تساهم في الحد من الفجوة الغذائية.

وأشار أبو زيد، إلي أن المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان يعمل على توفير منظومة متكاملة من الثروة ‏الحيوانية وأنشطتها المختلفة، من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات.

تحقيق الأمن الغذائي

وتابع: الثروة الحيوانية تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء من اللحوم والبيض الذي يحتوي على البروتين، مؤكدا أن القيادة السياسية تحرص على تنمية هذه الثروة من خلال التشجيع على الاستثمار لتحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي.