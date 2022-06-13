انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد امتناع والدته عن أخذ الدواء.. عمرو محمود ياسين يدعم الكابتن إيهاب جلال: تحاملنا عليه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704089/بعد-امتناع-والدته-عن-أخذ-الدواء-عمرو-محمود-ياسين-يدعم-الكابتن-إيهاب-جلال-تحاملنا-عليه

حرص السيناريست عمرو محمود ياسين على تقديم الدعم للكابتن إيهاب جلال، خاصًة بعد أن امتنعت والدته عن تلقي العلاج نتيجة تعرضه للإهانة.

دوت الخليج يرصد دعم عمرو محمود ياسين للكابتن إيهاب جلال.

عمرو محمود ياسين يساند إيهاب جلال

وكتب عمرو ياسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فعلا إحنا من فرط خوفنا وقلقنا ع المنتخب وسمعة الفريق تحاملنا جدا على الكابتن ايهاب، بجد اتمنى له التوفيق يوم مباراة كوريا.. ربنا معاك يا كابتن"

واقعة عمرو محمود ياسين مع أحد الفنادق

على الصعيد الآخر، كشف المؤلف عمرو محمود ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرضه لواقعة مشابهه لواقعة الفنانة نجلاء بدر، بشأن رفض الفندق الإقامة بمفردهم.

وكتب عمرومحمود ياسين:«الفندق مش راضي يحجز لي لوحدي غرفه عشان بوليسي الأوتيل مش بتاخد رجالة سناجل».

علق السيناريست عمرو محمود ياسين، على واقعة الفنانة نجلاء بدر، والتي حدثت أول أمس في أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي بعد رفض تسكينها بسبب عدم مرافقة زوجها لها.

وقال «عمرو» في مداخلة هاتفية في مداخلة ببرنامج «إنتي» اذلي يذاع عبر قناة ETC، الأحد، إنه «أنا لفت نظري بوست الزميلة الفنان نجلاء بدر، ومتأكد أن نجلاء مش هتقول شئي محصلش، أنا ببساطة كلمت الفندق وقولت لهم لو زوجتي جت ممكن تستقبلوها، قالوا اه، طيب أنا لو جاي لوحدي الفندق هل تدوني أوضة قالوا لا، عشان مش بندي أوض شباب أو رجالة سينجل».

وأضاف :«أتمنى أن يخبرنا المسؤولون هل نستطيع منع الفنادق من القيام بهذا الشكل من أشكال التمييز، إذ كانت وجهة نظر الفندق هو عائلية وعشان لازم تشعر بالارتياح دي وجهات النظر اللي بتتقال، الفكرة مش وحتاجة أكثر أن يكون في رقابة داخل الفندق، في شرطة سياحة، والموضوع دا لو اتعمم الراجل السينجل أو الست السينجل مش هبلاقوا حتة يقعدوا فيها، مش هيلاقي مكان اَمن».

حرص السيناريست عمرو محمود ياسين على إحياء الذكرى الـ ٨٣ لميلاد والده الفنان الراحل محمود ياسين، والتي توافق اليوم الخميس ٢ يونيه ، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام ١٩٤١.

ونشر عمرو صورة لوالده الفنان الكبير محمود ياسين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلا : "النهارده ٢ يونيو .. عيد ميلادك اللي بطلت تحتفل بيه معانا بقالك سنتين عيدك إن شاءالله بالجنة يا حبييي يا أطيب وأعظم أب في عينيا .. ربنا يرحمك ويغفر لك" .

يشار إلى أن الفنان محمود ياسين كان قد ولد يوم ٢ يونيه عام ١٩٤١، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد، وشارك خلال هذه الفترة في مسرحيات عديدة منها (سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم).