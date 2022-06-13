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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704087/etisalat-misr--وظائف-اتصالات-مصر-للطلاب-والخريجين-بدون-خبرة

أعلنت اتصالات مصر etisalat misr عن وظائف للطلاب والخريجين بدون خبرة، في إطار وظائف اتصالات مصر الجديدة برواتب مجزية، ويقدم دوت الخليج تفاصيل وظائف اتصالات اتصالات مصر ورابط التقديم المطروح فضلاً عن أرقام خدمة عملاء اتصالات مصر المختلفة.

وظائف اتصالات مصر للطلاب والخريجين جاءت تفاصيل وظائف اتصالات مصر للطلاب والخريجين على النحو التالي: - الوظائف متاحة للطلاب والخريجين. - الرواتب تصل لـ ٤٠٠٠ جنيه. - مقر العمل الدقي – الجيزة. -الشيفت ٩ ساعات - تلي سيلز. - لا يشترط خبرة أو لغة. يمكن التقديم على وظائف اتصالات مصر والتواصل من هنــــــــــــــــــــــا أرقام خدمة عملاء اتصالات مصر تتحدد أرقام خدمة عملاء اتصالات مصر بمختلف وسائل الاتصالات من خلال الآتي: - التواصل على رقم خدمة عملاء اتصالات برقم 333. - رقم خدمة عملاء اتصالات مصر من أي خط أرضي علي رقم 0235346333. - رقم خدمة عملاء اتصالات مصر الهاتف المحمول علي : 01111234333.

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