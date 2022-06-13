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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704086/أحمد-أبو-زيد--مجمع-الإنتاج-الحيواني-بمدينة-السادات-إنجاز-كبير-ومشروع-قومي-جديد-في-عهد-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الانتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، اليوم بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية إنجاز كبير يتم على أرض الواقع ، وقلعة إنتاج جديدة يسجلها التاريخ بأحرف من نور ، مؤكداً أن هذا المشروع يعد واحداً من أهم المجمعات التنموية الكبرى والهامة في مصر ويؤكد على مضي الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة، وتحقيق احتياجات المواطنين من جهة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من ناحية ثانية.

دوت الخليج

أحمد أبو زيد: مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات إنجاز كبير ومشروع قومي جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف النائب أحمد أبو زيد عن دائرة ( منوف – السادات ) أن هذا المشروع طفرة كبيرة يشهدها قطاع الإنتاج الحيونى وإنجاز يتم على أرض الواقع بكل المقاييس نحو توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري ، مؤكداً أن هذا المشروع العملاق يعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية فى تنفيذ وإدارة منظومة الثروة الحيوانية فى مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات، بتطبيق أحدث الطرق العلمية فى تنفيذها، ‏وإدارتها.

وأوضح نائب السادات ومنوف أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات ‏الدولة ‏بالتعاون بين الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة ‏الزراعة ، و يتكون من مزارع لتربية الماشية ومجازر ‏آلية متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، ويستهدف توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول ‏المواطن، كما يتيح فرص عمل مناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمي ، ويضم 6 مزارع فرعية منهم 5 ‏حلاب، وواحدة للتسمين، و مركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب ، بالإضافة إلى أنه يضم أيضًا مستشفى ‏بيطري، ‏ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الصناعي.