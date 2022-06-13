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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704083/ماكرون-يدعو-إلى-صناعة-دفاع-أوروبية-أقوي-بكثير

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز الصناعة الدفاعية للدول الأوروبية ويأتي ذلك التصريح خلال أفتتاح المعرض الدولى لصناعات الدفاع والأمن البريين "يورساتوري" قرب باريس.

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ماكرون: يجب تعزير صناعة الدفاع الأوروبي

وذكر ماكرون أن :" انفاق الكثير من أجل الشراء من مكان أخر ليس أمر جيد فيجب علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي لكي تصبح أقوي بكثير وأكثر تطلبا".

وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فى سياق زيادة ميزانيات الدفاع لمواجهة الحرب فى أوكرانيا

وأشار ماكرون إلى ضرورة تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي من أجل أن يصبح الدفاع الأوروبي أقوي مما كان هو عليه.

وفيما يتعلق بشأن الأنفاق العسكري الفرنسي لفت الرئيس الفرنسي إلى انه :" طلب من وزير الجيوش ورئيس أركان الجيوش بإجراء خلال الأسابيع القادمة بإعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية فى ضوء السياق الجيوسياسي".

فرنسا تخوض اقتصاد حرب

واضاف الرئيس الفرنسي بأن:" فرنسا دخلت فى أقتصاد الحرب والذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا علي اساسه على المدي الطويل".لافتا إلى انه لم يعد بإمكاننا التعايش مع قواعد وجدت قبل عام".

وذكر ماكرون بأنه:" لم ننتظر التغيرات الإستراتجية لإعادة الاستثمار". لكن بسبب التهديدات نتيجة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فأنه:" يفرض علينا للمضي قدما وبشكل أسرع وبتكلفة أقل".

رفع ميزانية الدفاع الفرنسي إلى 40.9 مليار يورو

ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام خلال عام 2017 برفع الإعتمادات المخصصة للدفاع بشكل ضخم وذلك بعد سنوات من التراجع وفي عام 2022 سيتم إعادة رفع ميزانية وزارة الجيوش إلى 40.9 مليار يورو وذلك وفق لقانون المتعلق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين عام 2019- 2025 والذي يهدف لبلوغ 50 مليار يورو لعام 2025.