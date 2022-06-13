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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704081/طعنة-في-القلب-حلواني-يقتل-كهربائي-بميدان-الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في إلقاء القبض على حلواني قام بطعن كهربائي بسلاح أبيض "مطواة" في الصدر بسبب مشادة كلامية بالجيزة، وسقط قتيلا في الحال، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد مصرع كهربائي في مشاجرة بالجيزة.

فريق بحث

وعلى الفور انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة و أمر بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد محمد أمين مفتش مباحث قطاع الغرب وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه "محمود صبري" 46 سنة، كهربائي، والمتهم "حسني.ح" 25 سنة، حلواني؛ بسبب رفض الأخير توقف الأول أمام "فاترينة حلوى".

التحريات

وكشفت تحريات المقدم عمرو البطران وكيل فرقة الغرب، تطور الامر من تراشق بالألفاظ إلى مشاجرة، اعتدى على أثرها الحلواني على الكهربائي بسلاح أبيض "مطواة" مسددا له طعنة نافذة في الصدر.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث الجيزة، والرائد أحمد الأبيض والنقيبان عمر مبارك وأحمد الطماوي معاوني المباحث، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

اعتراف المتهم

وبمواجهته أمام اللواء هشام الطماوي نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب اعترف بارتكاب الواقعة أنه كانت في البداية كانت تراشق، بالألفاظ وتطورت إلى مشاجرة، قمت بالاعتداء على أثرها على الكهربائي بسلاح أبيض "مطواة" مسددا له طعنة نافذة في الصدر فأرداه قتيلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

حبس المتهمة بقتل الطفلة فرحة ببني سويف

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة بقتل الطفلة فرحة ببني سويف، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

بلاغ للنيابة

حيث ورد بلاغ للنيابة العامة يوم الجمعة الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري بوصول جثمان الطفلة فرحة المجني عليها والبالغ عمرها أربع سنوات إلى المستشفى، وقد قرر والدها أنه انصرف من المنزل لأداء صلاة الجمعة وتركها مع زوجته حينها، حتى أخبرته الأخيرة بمعاناة الطفلة من ضيقٍ بالتنفس، فعاد ليجدها قد فارقت الحياة، وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول أخبار حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لمناظرة جثمان المجني عليها، وتبنيت إفرازات من فمها مختلطةً بدم، كما عاينت المنزل المذكور.

استجواب والد الطفلة

واستجوبت النيابة العامة والد الطفلة فيما نُسب إليه من قتلها فأنكر، كما استجوبت زوجته فأنكرت ما نُسب إليها من اتهام بقتل الطفلة المجني عليها، وقرّرت أنها بعد انصراف زوجها من المنزل فُوجئت بالمجني عليها تعاني من ضيق بالتنفس إذ اختنقت بما تناولته من طعام، كما نفت علمها بسبب وفاتها.

الطبيب الشرعي

وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها بيانًا لسبب وكيفية وفاتها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت إلى تعدي المتهمة على الطفلة المجني عليها بالضرب مما أدى لوفاتها، وانتفاء صلة والدها بالواقعة.

التحريات

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات أعادت النيابة العامة استجواب المتهمة وواجهتها بها فأقرت بتعديها على الطفلة بالضرب؛ إذ لم تستجب لندائها، مما أدى إلى وفاتها في الحال، وأجرتْ أمام النيابة العامة محاكاةً بمحل الواقعة لما ارتكبته من أفعال قِبَل المجني عليها، وبمواجهة والد الطفلة بما أسفرت عنه التحريات اتهم زوجته بقتل الطفلة مشيرًا إلى اعتيادها التعدي على المجني عليها بالضرب غيرةً منها، فأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.