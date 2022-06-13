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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704077/برعاية-النائب-عيد-حماد مستقبل-وطن-أمانة-15-مايو- يبدأ-حملة-التطعيم-ضد-فيروس-كورونا

بدأ حزب مستقبل وطن أمانة 15 مايو حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للمرة الثانية والتي تقام بالتعاون مع الإدارة الطبية بمدينة مايو و مركز شباب 15 مايو لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح . يأتي ذلك تحت إشراف الأمانة العامة لقسم ١٥ مايو برئاسة الكاتب الصحفي حسين مرسي، كما تقوم أمانة المرأة بالمتابعة والتنظيم للحملة بالتعاون مع الفريق الطبي .

دوت الخليج

برعاية النائب عيد حماد.. مستقبل وطن أمانة 15 مايو يبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

وأكد النائب عيد حماد ، أن جهود حزب مستقبل وطن مستمرة في تقديم كامل الدعم الطبي للمواطنين لتلقي لقاح ومصل فيروس كورونا، وذلك تخفيفا على كبار السن وعلى المواطنين، والتي تأتي تماشيا مع السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

مساندة ودعم الدولة في جميع مبادراتها

وأوضح حماد، أن حزب مستقبل وطن أخذ على عاتقه مساندة ودعم الدولة في جميع مبادراتها وتحركاتها التي تستهدف حياة وسلامة المواطنين، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة، التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات أهالينا والتخفيف عنهم وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".