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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704075/حماة-الوطن--حياة-كريمة-رسخت-المفهوم-الشامل-لحقوق-الإنسان

عقدت الأمانة العامة لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة رانيا أبو الخير، اجتماعا لامناء المراكز، تناول فيه خطة الأمانة للمرحلة القادمة من أجل انتشار الحزب علي مستوى الجمهورية، وضمه للكوادر والقيادات المتميزة بالمحافظات، وذلك بناءًا على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وبرئاسة اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية.

دوت الخليج

حماة الوطن: حياة كريمة رسخت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

قال اللواء طارق نصير إن مبادرة حياة كريمة رسخت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة التعاون بنشر الصورة الحقيقية عن مفهوم حقوق الإنسان والتعاون مع كل أمانات الحزب لدعم المواطن المصري .

وأشار نصير الي أن مصر كانت من اول الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948ولم يتوقف مساهمتها عند هذا التاريخ بل استمرت والي الان بايمان عميق واقتناع وطنى ذاتي بأهمية وتعزيز حقوق الإنسان

واضاف الدكتور احمد العطيفي أمين عام التنظيم ان الحزب يعمل علي تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكافة المحافظات ومساندة الدولة المصرية .

واستعرضت الدكتورة رانيا ابوالخير مجهودات الأمانة خلال الفترة الماضية.

وأكدت ان الاستراتيجية الوطنية الأولى تابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في الارتقاء بالمجتمع والتي لايمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الانسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري.

وتم فتح سلسة من النقاشات المفتوحة مع أمناء حقوق الإنسان بالمحافظات، الذين اكدوا ببذل أقصى ما عندهم على تقديم خدمات ملموسة بما يعود بالنفع على المواطن ويساعم في انتشار الحزب.