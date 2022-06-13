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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704073/الرياضة-المصرية-مش-كرة-قدم-فقط-نواب-التنسيقية-بمناقشات-قانون-الرياضة-التعديلات-الجديدة-تنقذ-الأندية-الجماهيرية-في-المحافظات-وبناء-الدول-يكون-بالنهوض-بالمواطن-صحيا-وبدنيا-ورياضيا

تهدف تعديلات قانون الرياضة الجديدة، الذي وافق عليها مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، لمعالجـة القصـور التشريعي الموجود فى القانون الحالي، بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر، إضافة إلى منح مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، فضلا عن الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

ويرصد موقع دوت الخليج المشاركات الموسعة لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة قانون الرياضة الجديد.

محمد السباعي"نائب التنسيقية" : تعديلات قانون الرياضة "ضرورة" وتفادي للملاحظات الحالية وتأصيل لدراسة الأثر التشريعي

أعلن النائب محمد السباعى، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الرياضة، وأهمية الرياضة ودورها فى بناء الإنسان المصري ودعم الشباب.

وقال النائب محمد السباعى: "أشكر لجنة الشباب والرياضة على المجهود الذى بذلته فى إعداد التقرير ومناقشة مشروع القانون، فالرياضة مهمة وأسلوب حياة فى ظل الدولة المصرية الجديدة، ولدعم الشباب الذين لابد أن نوفر لهم كل السبل لممارسة الرياضة".

وأشار السباعي، إلى أن تعديلات قانون الرياضة جاءت رغم مرور 5 سنوات على القانون الحالي الذى صدر فى عام 2017 طبقا للأثر التشريعي والذى نتج عن تطبيق القانون وجود ملاحظات وضرورة لإدخال تعديلات.

وأشار نائب التنسيقية، إلى أهمية أن يكفل القانون الممارسة الرياضية لكل الفئات ودعم دور الهيئات الرياضة، مؤكداً علي موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون تقديرا وإعزازا لدور الرياضة المصرية فى بناء الإنسان".

أحمد فوزي"نائب التنسيقية": تعديلات قانون الرياضة تنقذ الأندية الجماهيرية في المحافظات

أشاد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالتعديلات علي قانون الرياضة الحالي.

ولفت نائب التنسيقية، إلي أن التعديلات تعزز فكرة الاستثمار الرياضي، وهو النقطة الهامة، والتي بمقتضاها تستطيع الأندية الشعبية العودة مرة أخري بعد أن اندثرت نتيجة عدم قدرتها علي مواجهة التحديات المالية وغيرها.

وأشار فوزي، إلي أن التعديلات "بارقة أمل" لعودة الاندية الجماهيرية في المحافظات للعمل والعودة ومواجهة أزماتها بكل قوة.

محمد عزمي "نائب التنسيقية": الرياضة المصرية في خطر

أعلن النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ووجه عزمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، الشكر للجنة ولوزير الشباب الرياضة، وقال:" سبق وحضرت مناقشات اللجنة حول المشروع، لكن أقول وأحذر بأن الرياضة المصرية في "خطر" لو لم نقوم بوضع استراتيجية محترمة للرياضة المصرية تليق بمصر، لأن في حالة عدم وضع استراتيجية للرياضة فلن يكون لهذا القانون وغيره أي فائدة ولن يرى النور.

وشدد عزمي، علي أن الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط، إنما هناك الكثير من الألعاب الرياضية، تحتاج أيضًا للاهتمام، وهو ما يحتاج لعمل تحول لهذه الرياضة التي أصبحت صناعة للتعصب والكراهية بين الجماهير، وهي تصرفات نتائجها خطيرة جدًا على المجتمع. ودعا النائب، وزارة الرياضة بوضع رؤيتها حول استراتيجية الرياضة لتكون ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

علاء مصطفي" نائب التنسيقية": بناء الدول لا يستقيم إلا بالنهوض بالمواطن صحيا وبدنيا ورياضيا

قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن عصب بناء الجمهورية الجديدة هو الإنسان المصري، وهذا يظهر جليا في توجهات القيادة السياسية في كافة السياسات و المبادرات، وأعتقد أن بناء الدول لا يمكن أن يستقيم إلا بالنهوض بالمواطن صحيا وبدنيا ورياضيا.

وأثني النائب، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على تقرير اللجنة المشتركة بين هيئتي مكتب لجنة الشباب والرياضة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خاصة وإنه بني على دراسة الأثر التشريعي لقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ لحل الاشكاليات التي ظهرت نتيجة التطبيق الفعلي ولمواكبة التغيبرات التي تتم في الرياضة محليا وإقليميًا ودوليا.

وأضاف:" شملت التعديلات على العديد من الفاظ الهامة مثل إعادة تشكيل وتحديد اختصاصات مركز التسوية والحكيم المصري، بما يضمن استقلاليته ومعالجة العقبات التي تواجهه، ومنح المزيد من الحرية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في تحديد مسئولياتها وكيفية إدارة أمورها، وحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وهذا أمر غاية في الأهمية الحفاظ على صحة شبابنا وأولادنا، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي." وأبدي نائب التنسيقية، موافقته على تعديلات القانون من حيث المبدأ وطالب نواب الشيوخ بالموافقة عليه.