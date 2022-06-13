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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704100/مصرع-طالب-بجامعة-الأزهر-أمام-المدينة-الجامعية-للبنين-بالقاهرة

وقال مصدر بجامعة الأزهر لـ دوت الخليج إن الطالب كان يعبر الطريق أمام مبنى المدينة الجامعية للبنين بالقاهرة، وصدمه ميكروباص كان يسير بسرعة جنونية وفر هاربا، ولقي مصرعه في الحال.

وأشار المصدر، إلى أنه تم نقل الطالب إلى مستشفى التأمين الصحي برابعة العدوية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

صرع طالب بجامعة الأزهر أمام المدينة الجامعية للبنين بالقاهرة

وأشار المصدر، إلى أنه تم إبلاغ أسرة الطالب وهي في طريقها الآن إلى مستشفى التأمين الصحي برابعة العدوية، قادمة من محافظة الإسكندرية، لاستلام الجثمان.

ونوه المصدر، إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتصاريح الدفن الخاصة بالطالب، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب شئون التعليم والطلاب، استقبلا اليوم طلاب كليات فرع القاهرة بالماء المثلج أمام بوابة كلية التربية بمدينة نصر، للتخفيف عليهم من ارتفاع درجات الحرارة، لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد.

وتفقد رئيس الجامعة، لجان امتحانات كلية التربية بنين بالقاهرة، واطمأن على انتظام لجان الامتحانات بمختلف الأقسام، وأن الأسئلة من المقرر الدراسي الذي تم شرحه، والتواجد الإشراف الطبي على مدار فترات أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وعقب الانتهاء من الجولة التفقدية، أشاد رئيس الجامعة بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وبمستوى النظام داخل الكلية ولجانها.

واستقبل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أمس، طلاب كليات فرع مدينة نصر بالمياه المثلجة، قبل دخولهم لأداء امتحانات نهاية العام، وبالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.

وانطلقت السبت الماضي، امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللجان.

على جانب آخر، أرسلت جامعة الأزهر خطابًا إلى الكليات لحصر العشرين الأوائل على مستوى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الفترة من بداية عام 2014 حتى تاريخه، مع ضرورة أن يشمل الحصر الرقم القومي.