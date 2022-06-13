رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى الانضباط داخل لجان امتحانات كلية التربية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة، يرافقه محمد الشربينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسعيد محمد على عبد الرحيم أمين عام الجامعة، لتفقد لجان امتحانات كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، فى إطار المتابعه الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، للوقوف على الاستعداد والجاهزية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022.
واطمأن رئيس الجامعة على انتظام لجان الامتحانات بمختلف الأقسام، وعلى أن الأسئلة من المقرر الدراسى الذى تم شرحه، فضلا عن التأكد من تواجد الإشراف الطبى على مدار فترات أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.
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