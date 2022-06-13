مهمة وطنية.. مواعيد وضوابط قبول الاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - واعتباراً من أمس الأحد، بدأت الوزارة توزيع خطابات الندب للمشاركة فى أعمال الامتحانات، على رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتستمر فترة تلقى طلبات الاعتذارات حتى الخميس المقبل.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية، بتخصيص مقار تابعة للجان الإدارة لتلقى اعتذارات المعلمين، مع التنبيه على الأعضاء المكلفين بقبول الأعذار بتنظيم العمل وقبول من لديهم أسباب اعتذار بعد استلام الأوراق التى تثبت صحة اعتذاراتهم.

وأكدت الوزاة أن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية يجب على المعلمين تلبية نداء العمل فيها، وأن دور المعلم مهم للغاية يف ضبط منظومة الامتحانات، خصوصاً الملاحظين داخل اللجان، الذين يقع عليهم عبء كبير فى التصدى لظاهرة الغش أو أى محاولات أخرى من شأنها الإخلال باعمال الامتحانات.

ولفتت وزارة التربية والتعليم أنه عند تحديد أماكن ندب المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، تم مراعاة المسافات والسفر من محافظة إلى أخرى، بحيث لا يغتبر المعلم لمسافات بعيدة عن محل إقامته، مع الحرص على ضمان الشفافية فى عدم وجود صلة قرابة أو معرفة بين العضو وأى طالب يؤدى الامتحانات.

وفى ضوء ذلك، حددت الوزارة ضوابط قبول الاعتذار عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022.

حالات قبول الاعتذارات عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة

- أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية ولديه شهادة من الكوميسيون الطبى التابع لمحافظته التى يعمل بها، تفيد إصابته بمرض يعيق عمله.

- أن يكون المعلم حاصلا على إجازة مرضية معتمدة.

- أن يكون المعلم وزوجته المعلمة منتدبان للمشاركة فى أعمال الامتحانات، وفى هذه الحالة يقبل اعتذار أحدهما وفقا لرغبتهما.

- إذا كانت المنتدبة معلمة يعمل زوجها خارج البلاد أو فى منطقة نائية.

- إذا كانت المعلمة المنتدبة لديها طفل رضيع.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، يوم الإثنين الموافق 20 يونيو الجارى، للمواد التى لا تضاف للمجموع، أما امتحانات المواد الأساسية فتعقد امتحاناتها خلال الفترة بين 26 يونيو و19 يوليو المقبل.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، وتكون جميع الأسئلة وفقا لنظام التقييم الجديد الذى يقيس مهارات الفهم والاستيعاب لدة الطلاب وليس الحفظ والتلقين، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل.

ويتسلم الطلاب "مجلد مفاهيم"، يضم كل ما تحويه المناهج من مفاهيم، قوانين، خرائط، صور، وغير ذلك، مما يغنيهم عن الحفظ ويفرغهم للتركيز فى فهم مخرجات التعلم، حيث تجرى الامتحانات بنظام Ooen book، وبناء على ذلك يحظر على الطلاب اصطحاب أجهزة "التابلت" أو أى مصادر ورقية للمعرفة، كما يحظر عليهم اصطحاب أوراق بيضاء إلى داخل اللجان، وتعوضهم الوزارة عن ذلك بتوفير عدة أوراق بيضاء فى نهاية كراسات الأسئلة لاستخدامها كمسودات للإجابة.