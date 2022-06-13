برعاية الرئيس السيسى.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية 21 يونيو

جدة - نرمين السيد - وقال السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية خلال لقاء صحفى عقد اليوم الإثنين بمقر وزارة الخارجية للإعلان عن تفاصيل المنتدى، إن المنتدى الذى تستمر أعماله على مدى يومين، يبدأ بجلسة افتتاحية يوجه خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة بالإضافة إلى كلمتين من رئيس الاتحاد الإفريقى ورئيس المفوضية الإفريقية، ويعقبها جلسة وزارية.

وأضاف نائب الوزير أن نسخة منتدى أسوان للسلام تتكسب هذا العام مكانة خاصة لكونها محطة مهمة على صعيد الإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" الذى تستضيفه شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، حيث سيسلط المنتدى الضوء على تداعيات التغير المناخى على جمهور تحقيق السلم والأمن فى إفريقيا وذلك استنادا لدور مصر الرائد فى تعزيز التعاون الدولى والإفريقى فى مجال السلم والأمن من ناحية وفى مجال تغير المناخ من ناحية أخرى.

من جانبه، قال مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، إن منتدى أسوان يعد بمثابة منصة رفيعة المستوى تجمع قادة الدول الإفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى جنبا إلى جنب مع أصحاب الرؤى والعلماء وكبار الخبراء للمشاركة فى نقاشات عملية ومحددة السياق وطرح رؤى استشرافية للتهديدات والتحديات الجديدة وكذلك استطلاع الفرص المستقبلية.

وأضاف أن المنتدى سيناقش من خلال 15 جلسة المخاطر المتتالية وتداعياتها على السلم والأمن فى إفريقيا (نزاعات مسلحة، الإرهاب، الأمن الغذائى، تغير المناخ)، تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن والتنمية فى إفريقيا بما يشمل الترابط بين التكيف مع تغير المناخ وبناء السلام وتداخل تغير المناخ مع الأمن الغذائى والمائى والعلاقة بين النزوح وتغير المناخ فى إفريقيا، تبنى نهج شامل لمكافحة الإرهاب، دور المرأة فى تعزيز القدرة على الصمود؛ تمويل السلام والتنمية المستدامين، بناء المؤسسات الوطنية فى ظل المخاطر المتتالية؛ جهود نشر ثقافة السلام من خلال توظيف التراث والفنون، دور الشباب الإفريقى فى تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق السلام والتنمية المستدامين خصوصا فى مواجهة تغير المناخ.

وأوضح السفير أحمد عبد اللطيف أن إفريقيا مهتمة بشكل خاص بموضوع بناء السلام وإعادة التنمية والإعمار فيما بعد النزاعات، مشيرا إلى أن مصر دولة رائدة فى التعاون الدولى لتغير المناخ وتستضيف مؤتمرcop 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى له الريادة فى إفريقيا فى موضوعات التنمية فيما بعد النزاعات وبناء السلام، لافتا إلى أن القاهرة استضافت مؤخرا فى ديسمبر الماضى مركز إعادة الإعمار والتنمية التابع للاتحاد الإفريقى وهى أولوية إفريقية كبيرة.

وأوضح أن النسخة الثالثة من المنتدى تكتسب أهمية خاصة لكونها محطة مهمة على طريق انعقاد مؤتمر كوب 27.

وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عما إذا كان يتم رفع الاستخلاصات التى تنتج عن المنتدى إلى الاتحاد الإفريقى، قال السفير عبد اللطيف إن الاستخلاصات التى تصدر عن المنتدى يتم تعميمها على المستوى الإفريقى وفى الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن تنفيذ الاستخلاصات بعد كل نسخة من خلال تحديد أنشطة بحثية لترجمة الاستخلاصات على أرض الواقع على سبيل المثال قمنا بتنظيم عدد من ورش العمل التحضيرية شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين والتى تسهم نتائجها فى إثراء محاور النقاش خلال جلسات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وهى: من أجندة السلام إلى أجندة السلام الجديدة، تعزيز دور المرأة فى بناء الصمود نحو سلام وتنمية مستدامين فى إفريقيا؛ العلاقة بين المناخ والنزوح داخليا فى إفريقيا: التأثيرات على السلام والتنمية المستدامين، دحر الإرهاب فى عصر المخاطر المتتالية: وجهات نظر فى إفريقيا؛ تسريع التمويل المناخى من أجل استدامة السلام فى إفريقيا: نحو تمويل متكامل ومستدام ومبتكر؛ تمويل بناء السلام فى سياق عمليات حفظ السلام والمراحل الانتقالية.

وقال السفير حمدى لوزا إن عدد المشاركين فى النسخة السابقة للمنتدى وصل إلى 900 شخص من 50 دولة، مشيرا إلى أن المشاركين يمثلون دولهم على مستوى وزارى وكبار المسئولين إلى جانب مراكز أبحاث والقطاع الخاص ومنظمات غير حكومية، وهذا التمثيل المتوازن يساعد على إثراء النقاشات.

وأكد أهمية انعقاد منتدى أسوان حيث سنشهد الفترة المقبلة تفعيل مركز إعادة الإعمار التابع للاتحاد الإفريقى حيث تم توفير مقر مؤقت له فى القاهرة حتى توفير المقر فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف عن أنه يجرى شغل الوظائف حاليا بالمركز ومن المتوقع بدء العمل قبل نهاية العام.

وحول تقيمهم لما تحقق خلال النسخ السابقة للمنتدى، قال السفير لوزا إننا نلمس اهتماما كبيرا من جانب كل من يتم توجيه الدعوة له، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والدول الإفريقية تشهد زخما كبيرا.

وأضاف أن الشهر الجارى فقط شهد العديد من الأنشطة من بينها استضافة القاهرة للمؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول واستقبال الرئيس لمبعوث من زيمبابوى وأيضا وزيرة خارجية تنزانيا كما سيعقد مؤتمرا مهما للبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير بالعاصمة الإدارية.