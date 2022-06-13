جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعةـ وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 21

وادى النطرون 31 22

طنطا 32 21

شبين الكوم 33 23

دمنهور 30 21

بلطيم 28 20

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 31 22

بورسعيد 29 21

دمياط 28 22

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 23

العريش 29 20

رفح 29 21

رأس سدر 36 24

نخل 33 18

نويبع 35 25

طابا 34 24

كاترين 29 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 34 23

بنى سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 26

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 38 26

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 30 23

رأس حدربة 31 24

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل الظواهر الجوية فى طقس الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.