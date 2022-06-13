الرئيس السيسى: الدولة أجلت زيادة اسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفا للأحمال الواقعة على عاتق المصريين جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.





وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع المتكامل للانتاج الحيوانى والالبان، بمدينة السادات بالمنوفية، أنه سبق وتحدث مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن موضوع أسعار الكهرباء وتطبيق البرنامج الثالث للتسعيرة الجديدة، موجها حديثه لرئيس الوزراء وقال: فى الكهرباء مش انتوا خدتوا قرار انكم متزودهاش.. دى تالت مرة نأجل البرنامج لظروف علشان لا يكون هناك حمل على الناس.

وشرح الرئيس السيسى خلال حديثه المستفيدين من قرار التأجيل، مشيرا إلى أن 17 مليون مشترك سيستفيدون من القرار، وقال: "بتكلم على 17 مليون مشترك، يعنى 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50 % من ثمن الطاقة"، موضحا أن حديثه عن تأجيل تطبيق الزيادة وعدد المستفيدين من القرار لا يعنى أن الدولة "تمن" على شعبها، لكنه أكد ان الدولة تحاول قدر الامكان ان تقلل من التداعيات على المواطنيين والتقليل من حجم الاعباء، وقال الرئيس السيسى: "أنا مش بقول كده إن الدولة "بتمن" على شعبها.. بنحاول بقدر الإمكان نخلى فاتورة الأعباء على الناس ما أمكن.. ما أمكن مناسبة".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن تأجيل برنامج زيادة أسعار الكهرباء لثالث مرة نتيجة الظروف الدولية والمحلية، مع الوضع فى الاعتبار أن تكلفة إنتاج الكهرباء زادت نتيجة هذه التداعيات أيضا، وزيادة أسعار البترول عالميا، وقال "النهاردة الغاز اللى بيستخدم فى إنتاج الكهرباء ثمنه أوقات 4 – 5 مرات أكثر من السابق".

واوضح الرئيس السيسى أن حديثه هدفه أن يكون المواطنيين على علم بتفاصيل ما يحدث، ووجه الرئيس السيسى حديثه لرئيس الوزراء "برضو الدكتور مصطفى علشان يدافع عن نفسه وأنا معاه يعنى.. بتكلم على إيه.. النقاش هدفه أنك تعرف يا مواطن ثمن الوحدة كان ما بين من 3 لـ 6 دولارات.. والنهاردة بنتكلم فى 20 – 21 دولارا.. والكهرباء كانت وفق السعر القديم تباع بأقل من التكلفة فى الوقت ده اللى بتتكلف 4 دولار.. أما اليوم فى ظل أنها تتكلف 21 دولارا فكم تساوى؟"

وأضاف الرئيس السيسى " اللى بسجله للدولة ده أقصى حاجة للحفاظ على الأسعار.. والحفاظ على ظروف محدودى الدخل"، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة فى الدول الأخرى زاد بنسب مرتفعة مما أدى إلى زيادة متسارعة فى أسعار السلع والخدمات بالتبعية، ما رفع من نسب التضخم فى هذه الدول التى تتمتع غالبيتها باقتصاد قوى ومستقر لكنها عانت من التضخم، فى حين أن مصر لم تفعل ذلك، بل حاولت الحفاظ على نسب الأسعار فى حدود الإمكان.