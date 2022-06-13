انت الان تتابع خبر رابط تقديم رياض الأطفال للعام الجديد 2023 .. خطوات سهلة وبسيطة والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص، عن رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023، كما انه سيتم غلق باب التقديم يوم 30 يونيو الحالي، حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.
رابط تقديم مرحلة رياض الأطفال 2023:
ومن ثم كتابة بيانات الطفل بشكل واضح.
كما يتم التقديم في المواعيد المحددة من جانب الوزارة حتى نهاية الشهر الجاري.
شروط التقديم في مرحلة رياض الأطفال للعام المقبل:
- ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات.
- يجب على ولي الأمر الطفل متابعة التنسيق من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
- عند قبول اسم الطفل، يتم تقديم الملف الخاص به يدويا بالمدرسة.
- كما يجب الالتزام بشروط التقديم المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.
- تلتزم المديريات التعليمة بمحافظات الجمهورية بتوزيع الطلاب على مدارس المحافظات وفقا للكثافة العددية، الخاصة بكل مدرسة على حدا.