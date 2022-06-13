انت الان تتابع خبر رابط تقديم رياض الأطفال للعام الجديد 2023 .. خطوات سهلة وبسيطة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص، عن رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023، كما انه سيتم غلق باب التقديم يوم 30 يونيو الحالي، حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

رابط تقديم مرحلة رياض الأطفال 2023:

ومن ثم كتابة بيانات الطفل بشكل واضح.

كما يتم التقديم في المواعيد المحددة من جانب الوزارة حتى نهاية الشهر الجاري.

شروط التقديم في مرحلة رياض الأطفال للعام المقبل: