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رابط تقديم رياض الأطفال للعام الجديد 2023 .. خطوات سهلة وبسيطة

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الرياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص، عن رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023، كما انه سيتم غلق باب التقديم يوم 30 يونيو الحالي، حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

رابط تقديم مرحلة رياض الأطفال 2023:

ومن ثم كتابة بيانات الطفل بشكل واضح.

كما يتم التقديم في المواعيد المحددة من جانب الوزارة حتى نهاية الشهر الجاري.

شروط التقديم في مرحلة رياض الأطفال للعام المقبل:

  • ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات.
  • يجب على ولي الأمر الطفل متابعة التنسيق من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
  • عند قبول اسم الطفل، يتم تقديم الملف الخاص به يدويا بالمدرسة.
  • كما يجب الالتزام بشروط التقديم المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.
  • تلتزم المديريات التعليمة بمحافظات الجمهورية بتوزيع الطلاب على مدارس المحافظات وفقا للكثافة العددية، الخاصة بكل مدرسة على حدا.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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