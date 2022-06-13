انت الان تتابع خبر السيسي: معندناش مشكلة في حاجة وكله موجود وبزيادة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجاز الآلية في مدينة السادات، وقال انه بالرغم من الظروف الحالية التي يمر بها العالم كله، سواء بسبب كورونا أو الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، ولكن مصر لن تتأثر بذلك.

أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح المشروعات:

وأضاف قائلا في كل وقت بقول يا رب لك الحمد والشكر والثناء العظيم، في كل الظروف اللي إحنا فيها الدنيا ماشية والخير موجود، والبركة موجودة، ومعندناش مشكلة في حاجة، الحاجة موجودة وبزيادة عشان دي مصر.

واستكمل الرئيس السيسي كلامه وقال، مش عشان إحنا موجودين لا، عشان دي مصر وعشان ربنا اللي بيعطف علينا ويكرمنا ويراضينا وهيراضينا، وهو قادر على ده، المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل إيه، مش بقول استقرار عشاني.

وأوضح خلاله حديثه وقال، لا والله، والله العظيم لما بتكلم عن حالة رضا مجتمعي وحالة استقرار مش بستهدف منها حفظ النظام أو الرئيس، أنا بتكلم عن حياة 100 مليون شخص.