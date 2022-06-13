دوت الخليج ينشر أهم ١٠ معلومات عن مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704068/تحيا-مصر-ينشر-أهم-١٠-معلومات-عن-مشروع-مجمع-الإنتاج-الحيواني-والألبان-بالسادات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

ويستعرض موقع دوت الخليج أهم ١٠ معلومات عن مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات:

١- يأتي في إطار توجيهات ‏الدولة ‏بالتعاون بين الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة ‏الزراعة. ٢- يتكون من مزارع لتربية الماشية ومجازر ‏آلية متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. ٣- يستهدف توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول ‏المواطن. ٤- يتيح فرص عمل مناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمى.‏ ٥- أنشئ على ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن يوميًا. ٦-يضم 3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة. ٧- يضم 6 مزارع فرعية منهم 5 ‏حلاب، وواحدة للتسمين، و مركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب. ٨- يضم أيضًا مستشفى ‏بيطري، ‏ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الصناعي. ٩- يوفر منظومة متكاملة في الثروة الحيوانية تعظم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات.

١٠- يعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية فى تنفيذ وإدارة منظومة الثروة الحيوانية..

المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني بمدينة السيادات

يأتي مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة ‏السادات في محافظة المنوفية، في إطار توجيهات ‏الدولة ‏بالتعاون بين الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة ‏الزراعة.

وقد أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات ‏ علي ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن في اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة.

ويتكون المشروع من مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر ‏آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، يعمل على ‏توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول ‏المواطن المصرى، وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من ‏الإمكانيات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ‏ومشروعات الإنتاج الزراعى وإنتاج الأعلاف والتى تنفذ من قبل ‏شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سعياً لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتى النسبي وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع إتاحة ‏عديد فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمى.‏

ويعمل المشروع على توفير منظومة متكاملة فى مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات، بتطبيق أحدث الطرق العلمية فى تنفيذها، ‏وإدارتها، ويضم المجمع 6 مزارع فرعية منهم 5 مزارع ‏حلاب ومزرعة ‏واحدة للتسمين، و مركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب، ومستشفى ‏بيطري، ‏ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الصناعي، و مزارع لتربية ‏الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية ‏حديثة متكاملة ومصانع لمختلف ‏منتجات الألبان.‏‏