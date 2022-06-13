انت الان تتابع تفاصيل خبر ضربتها.. حبس المتهمة بقتل الطفلة فرحة ببني سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704067/ضربتها-حبس-المتهمة-بقتل-الطفلة-فرحة-ببني-سويف

بلاغ للنيابة

حيث ورد بلاغ للنيابة العامة يوم الجمعة الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري بوصول جثمان الطفلة فرحة المجني عليها والبالغ عمرها أربع سنوات إلى المستشفى، وقد قرر والدها أنه انصرف من المنزل لأداء صلاة الجمعة وتركها مع زوجته حينها، حتى أخبرته الأخيرة بمعاناة الطفلة من ضيقٍ بالتنفس، فعاد ليجدها قد فارقت الحياة، وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول أخبار حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لمناظرة جثمان المجني عليها، وتبنيت إفرازات من فمها مختلطةً بدم، كما عاينت المنزل المذكور.

استجواب والد الطفلة

واستجوبت النيابة العامة والد الطفلة فيما نُسب إليه من قتلها فأنكر، كما استجوبت زوجته فأنكرت ما نُسب إليها من اتهام بقتل الطفلة المجني عليها، وقرّرت أنها بعد انصراف زوجها من المنزل فُوجئت بالمجني عليها تعاني من ضيق بالتنفس إذ اختنقت بما تناولته من طعام، كما نفت علمها بسبب وفاتها.

الطبيب الشرعي

وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها بيانًا لسبب وكيفية وفاتها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت إلى تعدي المتهمة على الطفلة المجني عليها بالضرب مما أدى لوفاتها، وانتفاء صلة والدها بالواقعة.

التحريات

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات أعادت النيابة العامة استجواب المتهمة وواجهتها بها فأقرت بتعديها على الطفلة بالضرب؛ إذ لم تستجب لندائها، مما أدى إلى وفاتها في الحال، وأجرتْ أمام النيابة العامة محاكاةً بمحل الواقعة لما ارتكبته من أفعال قِبَل المجني عليها، وبمواجهة والد الطفلة بما أسفرت عنه التحريات اتهم زوجته بقتل الطفلة مشيرًا إلى اعتيادها التعدي على المجني عليها بالضرب غيرةً منها، فأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

نقاش يغتصب ابنة شقيقته وتحمل منه سفاحا في بولاق الدكرور

بينت تحقيقات النيابة العامة ببولاق الدكرو، و اقعة قيام نقاش بالاعتداء جنسيا على ابنة شقيقته أكثر من مرة، وذلك خلال زيارتها لمنزل خالتها، إنها حملت منه سفاحا، وقيامها بصحبة خالتها عقب إنجابه بلفه في ملاءة ووضعه أمام أحد المستشفيات في بولاق الدكرور.

التحقيقات

وأضافت التحقيقات أن المتهم دائم الاعتداء على ابنة شقيقته البالغة 19 عاما، وإنه فور استنجاد المجني عليها بخالتها الصيدلانية، أخبرتها بالانتظار لحل المشكلة، إلا أنها ماطلتها حتى أنجبت الرضيع، وتركوه أمام مستشفى ببولاق الدكرور.

حبس المتهم

وأمرت النيابة العامة ببولاق الدكرور بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه باغتصاب ابنة شقيقته والتسبب في حملها سفاحا مستغلا زيارتها لمنزل خالتها.

كانت تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على طفل حديث الولادة، على الفور أمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، لفحص البلاغ وسرعة التوصل إلى هوية الطفل.

جمع المعلومات والتحريات

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات، تبين ومن التحريات بقيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن وراء ارتكاب الواقعة «نقاش» 27 سنة من الغربية، وشقيقته صيدلانية 34 سنة مقيمة العمرانية، وابنة شقيقتهما طالبة 19 سنة، مقيمة السنطة الغربية، تم ضبطهم، وتبين أن النقاش عاشر ابنة شقيقته الطالبة بمنزل الصيدلانية أثناء زيارتها لها، وعقب حملها، أقامت مع خالتها، وعند الولادة لم يربطا الحبل السري وتخلصا من الجنين، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.