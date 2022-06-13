أبو الغيط يستقبل وزير خارجية لاتفيا

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأثنين، إدجرز رينكيفيك، وزير خارجية جمهورية لاتفيا والذي يقوم حاليا بزيارة لمصر.

دوت الخليج

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام المستشار جمال رشدي بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية تباحث مع وزير خارجية لاتفيا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وذلك فى اطار التعاون والشراكة العربية الأوروبية مؤكدا على أهمية هذا التعاون والعمل على تعزيزها بأعتبار ذلك مصلحة مشتركة تقتضي حرص الجانبين على المضي بها قدما مهما كانت العقبات والتحديات التي تواجهها.

تداعيات الأزمة الأوكرانية على منطقة البلطيق

وأشار المستشار جمال رشدي بأن اللقاء الذي جمع بين الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية لاتفيا شهد استعراض لمجمل التطورات على الساحتين الأقليمية والدولية وبالأخص تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعيتها وسبل التعاون لتجاوز اثارها السلبية والتي أدت إلى أرتفاع اسعار الغذاء والوقود فى العالم كما لفت المتحدث باسم الأمين العام بأن أبو الغيط حرص على الأستماع إلى طرح الوزير الضيف فى موضوع تداعيات العملية العسكرية الأوكرانية وتأثير ذلك على أمن واستقرار منطقة البلطيق.