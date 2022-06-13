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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704065/الشيوخ-يوافق-على-تعديلات-قانون-الرياضة-الجديد-مبدئيا-ويرفع-جلساته-لـ-26يونيو

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة.

دوت الخليج

الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الرياضة الجديد مبدئيا

وبعد الموافقة أعلن رئيس المجلس، رفع الجلسات حتى 26 يونيه الجاري، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: الوزارة لديها استراتيجية لتربية النشء وتطوير الرياضة في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم على أساس تحكيم العقل والتعامل بهدوء وقت الأزمات وليس عبر وضع عراقيل أمام التطوير، مؤكدا أن هذا هو الأسلوب العلمي الأفضل وحقق نتائج إيجابية واعدة في مجال الرياضة.

وتابع: وزارة الشباب والرياضة من بدايتها أخذت المنحى التضامنى والاجتماعي من أجل تربية النشء ليكون نواة شباب المستقبل ومن ثم تطوير قطاع الرياضة من خلال الدراسة والتحليل والاعتماد على نتائج هذه الدراسات.