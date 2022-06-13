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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704064/وزير-الشباب-أمام-الشيوخ--لدينا-استراتيجية-لتربية-النشء-وتطوير-الرياضة-في-كافة-القطاعات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: الوزارة لديها استراتيجية لتربية النشء وتطوير الرياضة في كافة القطاعات.

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تعديل قانون الرياضة

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تعديل قانون الرياضة.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم على أساس تحكيم العقل والتعامل بهدوء وقت الأزمات وليس عبر وضع عراقيل أمام التطوير، مؤكدا أن هذا هو الأسلوب العلمي الأفضل وحقق نتائج إيجابية واعدة في مجال الرياضة.

تطوير قطاع الرياضة

وتابع: وزارة الشباب والرياضة من بدايتها أخذت المنحى التضامنى والاجتماعي من أجل تربية النشء ليكون نواة شباب المستقبل ومن ثم تطوير قطاع الرياضة من خلال الدراسة والتحليل والاعتماد على نتائج هذه الدراسات.