ممثل الأغلبية بالشيوخ: تعديلات قانون الرياضة الجديدة تحفظ سيادة مصر بالمنظومة الرياضية«صور وفيديو»

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704062/ممثل-الأغلبية-بالشيوخ-تعديلات-قانون-الرياضة-الجديدة-تحفظ-سيادة-مصر-بالمنظومة-الرياضيةصور-وفيديو

أكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس اشليوخ، ممثل الأغلبية، أهمية تعديلات قانون الرياضة الجديدة، مؤكدا على أنها تحفظ سيادة مصر على المنظومة الرياضة وتدعم جهود الإصلاح والتطوير بها.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأضاف بأن الحكومة حاولت كثيرا تطبيق قانون الرياضة الصادر بـ 2017 بكافة بنوده وتفاصيله على أرض الواقع ولكن النصوص القائمة حالت فى التطبيق مما كان الإتجاه نحو التعديل بعد مرور5سنوات من إصدار القانون السابق مشيرا إلى أن الحكومة كانت تحاول بشكل جدى للتطبيق ولكن الواقع حال دون التنفيذ.

ممثل الأغلبية بالشيوخ: تعديلات قانون الرياضة الجديدة تحفظ سيادة مصر بالمنظومة الرياضية

ولفت ممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ إلى أن التعديلات المطروحة من شأنها حف التوازن الحقيقى للسيادة المصرية على منظومة الرياضة بما يتماشى مع الإتفاقيات واللوائح الدولية، مشيرا إلى أن الرياضة جزء رئيسى من بناء الإنسان ومن ثم كل الدعم للقانون الخاص بها وتعديلاته.