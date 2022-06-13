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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704061/موعد-حفل-زفاف-نور-عمرو-دياب-شيرين-رضا-تكشف-التفاصيل

تحدثت الفنانة المصرية شيرين رضا عن موعد حفل زفاف ابنتها نور عمرو دياب، مشيرة إلى أنها هي من تقرر ذلك حسب استعدادها.

دوت الخليج يرصد تصريحات شيرين رضا عن حفل زفاف ابنتها

شيرين رضا وابنتها نور عمرو دياب

وقالت شيرين رضا خلال لقائها مع برنامج et بالعربي: "هي اللي بتختار موعد الزفاف أنا مقدرش أقول، هي اللي بتحدد وبتكون عارفة امتى هي مستعدة أنها تتجوز".

على الصعيد الآخر، شاركت الفنانة المصرية شيرين رضا، مع جمهورها صورة غريبة وهي تحتضن شبل صغير

وعلقت شيرين رضا على الصورة التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام": "مجرد قط صغير رائع.

في الوقت ذاته، استغرب جمهور شيرين رضا من تصرفها، فيما اعتبر البعض أنها تدعم حقوق الحيوان.

شيرين رضا تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

هنأت شيرين رضا ابنتها نور، من زوجها السابق الفنان عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت شيرين رضا عبر حسابها على موقع "إنستقرام"، صورة مع نور دياب، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتى، أتمنى لك عاما مليئا بالسعادة والحب والفرحة، بحبك يا حبيبتي". شاركت شيرين رضا، في مهرجان الجونة السينمائي، بفيلم قمر 14، من إخراج هادي الباجوري، وشارك مع شيرين رضا في البطولة الفنان خالد النبوي وياسمين رئيس والفنانة غادة عادل وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور.

وتدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، وتناقش الحب والرومانسية في 5 قصص حب تكشف أفكار ومعتقدات المجتمع التي تناهض الحب.

جدير بالذكر، أن شيرين رضا تشارك في بطولة فيلم "مغامرات كوكو"، ويشاركها في البطولة خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وأوس أوس، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، ونانسي صلاح، وطاهر أبوفاشا، وعمرو عبدالعزيز، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

شيرين رضا هى ابنة الفنان محمود رضا، والدتها روزا اليوغسلافية الأصل، اشتهرت منذ طفولتها في الإعلام وعملت راقصة باليه، وفازت بلقب ملكة جمال العجمى ثم ملكة جمال مصر وتزوجت من المطرب عمرو دياب وأنجبت منه ابنتها نور، وانفصلت عنه.

قدمت فوازير فنون مع مدحت صالح ومن إخراج الراحل فهمي عبد الحميد عام 1989.

عام 1990، ظهرت مع عمرو دياب في فيديو كليب "متخافيش" التي كانت الأغنية الرئيسية لألبوم يحمل نفس الإسم

عام 1996 شاركت في فيلم "النزوة" مع أحمد زكي ويسرا ومن إخراج علي بدرخان.

عام 1997 شاركت في فيلم "حسن اللول" مع الفنان أحمد زكي ومن إخراج نادر جلال.

غابت عن الساحة الفنية لعشر سنوات لتعود عام 2007 من خلال مشاركتها في فيلم "أشرف حرامي" مع تامر عبد المنعم وإخراج فخر الدين نجيدة كما ظهرت في عدة حلقات من مسلسل "لحظات حرجة".قدمت فوازير فنون مع مدحت صالح ومن إخراج الراحل فهمي عبد الحميد عام 1989.