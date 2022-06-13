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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704060/تغريم-عبد-الناصر-زيدان-٢٠-ألف-جنيه-لـ-خالد-الغندور بسبب-بلية-الدلدول

غرمت الدائرة ١٠ استئناف بمحكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، عبد الناصر زيدان ٢٠ الف جنيه، لصالح خالد الغندور، لنشره فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.

وقال هيثم عباس دفاع خالد الغندور، أن الحكم يمثل إثبات للخطأ الذي وقع على موكله، وبصدور الحكم حتى لو بجينه واحد يثبت الخطأ المرتكب في حق الإعلامي خالد الغندور ويمثل غلق لصفحة تمنع بعد ذلك أى تنمر عليه مرة أخرى.

حكم أول درجة

وكانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بالزام عبدالناصر زيدان بدفع نصف مبيون جنيه للإعلامى خالد الغندور، لنشره فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.

وصرح المستشار هيثم عباس دفاع الاعلامى خالد الغندور، بأن الحكم بمثابة ردع لكل شخص يعتقد أن السوشيال ميديا والسب والقذف والتنمر من خلالها فى منأى من العقاب.

وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم علية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به و غنائه اغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعه صورا كرتونية للإعلامى خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الاغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.

صرح المستشار هيثم عباس محامى الإعلامى خالد الغندور ان السب والقذف والتجاوز فى حق آلافراد اصبح للاسف ثمة السوشيال ميديا و البعض اتخذة منبر لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدى بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع باكملةوقال هيثم عباس دفاع خالد الغندور، ان الحكم يمثل إثبات للخطأ الذي وقع على موكله، وبصدور الحكم حتى لو بجينه واحد يثبت الخطأ المرتكب في حق الإعلامي خالد الغندور ويمثل غلق لصفحة تمنع بعد ذلك أى تنمر عليه مرة أخرى.

تأجيل محاكمة عزت وبديع و77 أخرين في أحداث المنصة

أجلت الدائرة الأولي، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد و74 متهما أخرين من عناصر وقيادات الجماعة الإرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 4 يوليو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية شنودة فوزي.

أحداث المنصة

جدير بالذكر أن قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.