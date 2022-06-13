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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704059/ايناس-عبد-الحليم-8سنوات-لحكم-السيسي-لم-ينل-يوما-راحة-من-أجل-راحة-120-مليون-مصرى

هنأت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الثامن لتوليه الحكم، مؤكدة أن الرئيس السيسي استطاع ان يعبر بمصر والمصريين عالم يموج بالأزمات المتلاحقة، من انتشار أوبئة إلى حروب ونقص فى الإمدادات، وأزمات اقتصادية عالمية، ونجت مصر عبر رؤية قائدها الاستراتيجية، فى تحقيق إنجازات متتالية جنى ثمارها الشعب المصرى.

دوت الخليج

ايناس عبد الحليم: 8سنوات لحكم السيسي لم ينل يوما راحة من أجل راحة 120 مليون مصرى

واضافت عضو مجلس النواب ان مصر دخلت في سباق مصيري مع الزمن لإنقاذ الدولة من الانهيار وإعادة البناء والخطط الاقتصادية الطموحة، وتحقيق نجاحات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب، حتى يتم تطهير سيناء من الإرهابيين وإدخالها في حزام التنمية وضمها إلى الآبد إلى مصر عن طريق المشروعات الاقتصادية وربطها بمصر بمحاور وطرق وكباري وأنفاق عملاقة.

وأكملت عضو مجلس النواب كانت مصر على موعد مع الرئيس وكان الرئيس على موعد مع مصر، واتحدت إرادة الطرفان، لاستعادة عزة وكرامة وكبرياء الوطن العزيز الذي أوشك أن ينهار، على يد جماعة لا تعرف حجمه ولا قدره وقيمته، وكلمة سر كانت التفاف المصريين حول رئيسهم

واردفت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، جاء الرئيس عبد السيسي ليكتب عهدا جديدا لمصر بعد أن عاشت ثلاث سنوات عجاف بداية من أحداث 25 يناير 2011 مرورا بحكم جماعة الإخوان 2012 - 2013، والذي معه تراجعت مصر للخلف كثيرا، من حيث الاستقرار والدور الإقليمي والدولي وحتى في مجالات عدة.

فهنيئا لمصر السيسي وهنيئا السيسي لمصر حفظك الله الرئيس ودائما فى تقدم وازدهار بمصرنا الحبيبة بقيادتكم الحكيمة