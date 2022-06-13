انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الأوقاف: المرأة أسهمت في بناء الحضارة الإسلامية والدين حفظ لها كرامتها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704058/وزير-الأوقاف-المرأة-أسهمت-في-بناء-الحضارة-الإسلامية-والدين-حفظ-لها-كرامتها

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة صراع ولا يجب أن تكون، قال تعالى: "وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"، مشيرا إلى أن هذه ينبغي أن تدور بين الحق والواجب قال تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ "، فالعلاقات تكاملية.

دوت الخليج

وأضاف خلال الندوة التثقيفية بعنوان:"المرأة بين التمكين والحماية"، الاثنين، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، أن الإسلام كرم المرأة أمًا، وأختًا، وبنتًا، وزوجة، ومشاركة في الحياة وبناء الأوطان، فأوصى بها في كل الأحوال، فالأم محل الإكرام والتقدير، وعندما جاء رجل يسأل النبي (صلى الله عليه وسلم) مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أَبُوكَ» "، ويقول (صلى الله عليه وسلم ): "مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ"، ويقول(صلى الله عليه وسلم): "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْمَرْأَةِ وَالْيَتِيمِ"، ويقول الحق سبحانه في كتابه العزيز: "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ".

وأشار إلى أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها، وعرف التاريخ الإسلامي لها مكانتها وقدرها، ولم يكن دورها أبدًا هامشيًا، فقد أسهمت في بناء الحضارة الإسلامية إسهامًا كبيرًا من خلال أدوارها المختلفة، فكان لها دورها في بناء المجتمع بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية.

وزير الأوقاف: المرأة أسهمت في بناء الحضارة الإسلامية والدين حفظ لها كرامتها

وشدد على أن مصر ذات تاريخ عريق في تكريم المرأة، فهي حاضنة الأجيال ومنشئة الأبطال، وهي التي تحافظ على الأسرة وتحميها من الفرقة والشتات، وهي العنصر الأساسي لبنائها وتشكيلها، تربي وتعلم، وتلقّن المبادئ لطفلها الذي يكبر ويتطور في سائر الأيام.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف تولي المرأة تقديرًا كبيرًا واعظة وقيادية بالوزارة، وتم الدفع بأكثر من (14) قيادة نسائية في الهيكل التنظيمي، وأصدرت الوزارة ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير كتابين، هما "نساء على عرش مصر"، و المرأة ودورها في الدولة الوطنية".

وأشار مختار جمعة، إلى الدور البارز الذي تؤديه واعظات الأوقاف بالمساجد بصفة عامة ومن خلال البرنامج الصيفي للأطفال.