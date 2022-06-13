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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704057/وزير-الرياضة-من-الشيوخ-نسعى-لتحويل-مراكز-الشباب-إلى-آخري-متكاملة-لخدمة-المجتمع

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن حل مجالس الاتحادات الرياضية أمر لايكون صحيح على الدوام، قائلا: حتى وإن كان القرار سليما، ولكن التوقيت غير سليم، إذن فالقرار في مجمله يكون خاطئ.

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انزعاج الرأي العام من بعض التطورات الرياضية الأخيرة

وأضاف: نعرف مدى انزعاج الرأي العام من بعض التطورات الرياضية الأخيرة، ولكن يجب أن يكون لدينا مشروع متكامل للعديد من الأحداث الرياضية القادمة، لدينا بطولات أفريقية والعديد من نسخ كأس العالم المقبلة، علينا أن نتمهل ونبدأ في بلورة مشروع رياضي متكامل ينظر لما هو قادم.

تقديم الخدمات الثقافية الشبابية والرياضية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017

وأضاف الوزير: نسعى باستمرار لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز متكاملة لخدمة المجتمع، وتقديم الخدمات الثقافية الشبابية والرياضية وغيرها.

واصل بعدها: نحاول الموائمة مابين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء الشخصية المصرية منذ سن صغيرة، لذا فإننا نعتمد على مراكز التنشئة المجتمعية، ببرامج تنهض بالأسرة والشباب والنشء.