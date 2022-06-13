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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704056/النائب-عبده-أبو-عايشه-يطالب-بوضع-استراتيجية-واضحة-للرياضة-المصرية-تليق-بالجمهورية-الجديدة

أعلن النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ ، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

دوت الخليج

النائب عبده أبو عايشه يطالب بوضع استراتيجية واضحة للرياضة المصرية تليق بالجمهورية الجديدة

ووجه أبو عايشه ، الشكر للجنة ولوزير الشباب الرياضة،قائلا " يجب ضع استراتيجية ستراتيجية واضحة للرياضة المصرية تليق بالدولة فى ظل بناء الجمهورية الجديدة ، لأنه في حالة عدم وضع هذه الاستراتيجية للرياضة فلن يكون لهذا القانون وغيره أي فائدة ولن يرى النور.

كما طالب ضروة الاهتمام بجميع الألعاب الرياضية،وليس كرة القدم فقط بجانب الاهتمام بمراكز الشباب على مستوي الجمهورية وبالقري والنجوع واكتشاف المواهب.

ودعا النائب، وزارة الرياضة بوضع رؤيتها حول استراتيجية الرياضة لتكون ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

النائب أحمد أبو هشيمة: استمعنا لجميع الآراء للخروج بأفضل تعديلات علي قانون الرياضة

كما قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ النائب أحمد أبو هشيمة، إن اللجنة كانت حريصة على دعوة العديد من الأندية الرياضية في المحافظات من أجل حضور النقاشات حول تعديلات قانون الرياضة، موضحا خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: دعونا 14 رئيس نادي لحضور النقاشات، منهم 3 فقط هم من اعتذروا.

وأضاف النائب أحمد أبو هشمية: حرصنا أيضا على دعوة العديد من الخبراء في الشان الرياضي، وممثلي العديد من الهيئات من أصحاب الدراية الإعلامية والأولمبية في شؤون الرياضة، استمعنا لجميع الآراء من أجل الخروج بأفضل التعديلات على مدار جلسات متواصلة.

ووفقًا لتقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تستهدف التعديلات وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.

كما يتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولي الجمعيات العمومية لللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأولمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.