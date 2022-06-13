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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /704053/أحمد-فوزينائب-التنسيقية-قانون-الرياضة--الجديد-يشجع-الاستثمار-الرياضي-ويدعم-الأندية-الشعبية-والجماهيرية

أكد النائب أحمد فوزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الرياضة ستدعم وتشجع الاستثمار الرياضي مما سيكون له دور كبير في دعم الأندية الشعبية والجماهيرية.

دوت الخليج

أحمد فوزي"نائب التنسيقية": قانون الرياضة الجديد يشجع الاستثمار الرياضي ويدعم الأندية الشعبية والجماهيرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وقال فوزى: "أوجه الشكر للجنة على هذا التقرير الخاص بمشروع القانون"، مشيرا إلى أن الرياضة لم تعد للترفيه للشعوب فقط ولكنها أصبحت وسيلة للتقارب والتنسيق بين الشعوب في العالم كله، موضحا أن تعديلات القانون 71 لسنة 2017 جاءت لتواكب الواقع والتطوير الذى تشهده الدولة المصرية.

ولفت نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن أهم ما في التعديل هو الاستثمار الرياضى، لأن هناك نقص في الموارد والإمكانيات في الأندية الشعبية خصوصا نادى المنيا الرياضى ونادى سوهاج، وهذه التعديلات تفتح الباب للاستثمار الرياضي وعودة هذه الأندية من جديد.

واختتم النائب أحمد فوزى كلمته، موجها الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى على استجابته دائما للنواب.

وتضمنت أهداف قانون الرياضة الجديد، الآتي:

1- معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر.

۲- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

4- التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.

5- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية.

6 الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشات الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.