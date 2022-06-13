توريد 53 ألفا و607 أطنان من القمح لشون وصوامع دمياط

جدة - نرمين السيد - قالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض إنه تم توريد 53 ألفا و607 أطنان و27 كيلو جراما من محصول القمح حتى أمس، لافتة إلى انتظام عملية التوريد للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ منتصف أبريل الماضى.





وأكدت الدكتورة منال عوض فى بيان اليوم الإثنين، أن المحافظة تعمل على توريد أكبر كمية من القمح، وضبط حركة تداوله وكذلك انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل الذى يتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر. ووجهت محافظ دمياط بالتيسير على المزارعين خلال التوريد، ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا، لافتة إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت 30170 فدانا و13 قيراطا.

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