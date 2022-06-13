وفد من وزارة داخلية جنوب إفريقيا يزور مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية، ترسيخ أطر التعاون الأمنى مع وزارات الداخلية بالدول الإفريقية، إيماناً مهنا باحترام حقوق الإنسان، واستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.





واستقبل مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وفداً ضم عددا من ممثلى وزارتى "الداخلية – الخدمات التصحيحية" المعنية بإدارة مؤسسات الإصلاح والتهذيب بدولة جنوب إفريقيا، حيث تفقدوا خلال الزيارة مبنى الاستقبال الخارجى لأهالى النزلاء ومبنى القيادة المركزية والمركز الطبى والعيادات الخارجية.

كما تم المرور على مركز إصلاح وتأهيل (نساء) وشملت الزيارة (مبنى التأهيل الفنى والتعليم المهنى والذى يضم "فصول تعليمية – الهوايات والرسم – التدبير المنزلى– المشغولات اليدوية ).

كما تم خلال الزيارة تفقد عدد من مرافق المركز أبرزها (الصوب الزراعية – الإنتاج الداجنى والحيوانى ـ المجزر الآلى ـ مصنعى العلف والأثاث الخشبى – معرض المنتج النهائى للأثاث الخشبى - أماكن الشعائر الدينية)، وتم الاطلاع على جانب من الإمكانيات المتوفرة لتقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء.

يأتى ذلك تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الالتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية، الصحية، الإجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه فى المجتمع بصورة إيجابية.

وفى سياقٍ متصل وإداركاً بأهمية الدور التكاملى والريادى لمصر لدى الأشقاء من الدول الإفريقية، استقبل قطاع الخدمات الطبية وفدا من وزارة الداخلية السودانية للاستفادة من التجربة المصرية المتصلة بإدارة المؤسسات العلاجية الشرطية والاضطلاع على أحدث الأساليب والمعدات والأجهزة الطبية.

وتفقد الوفد خلال الزيارة عددا من المراكز الطبية التابعة لوزارة الداخلية من بينها (مستشفى مدينة نصر – المجمع الطبى بالقاهرة الجديدة – أحد مراكز العلاج الطبيعى بمدينة السادس من أكتوبر).

يأتى ذلك اتساقاً مع استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى إحدى محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الإفريقية الشقيقة.