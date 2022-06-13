مصر تترأس مجموعات عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - افتتح الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الـ13 لفريق استعراض آلية التنفيذ، والدورة الـ13 للفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية، المعنى بمنع الفساد، والمنعقدتين بفيينا خلال الفترة من 13 إلى 17 يونيو الجارى.





وتتضمن الفعاليات اجتماع هيئة المكتب، واعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثالثة عشرة، كما ستتم مناقشة آلية تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومناقشة موضوعات التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ الاتفاقية. وستتضمن الجلسات أيضاً مناقشة التحديات والممارسات الجيدة فى مجالات التوعية والتعليم، والتدريب والبحوث لمنع الفساد، حيث سيتم استعراض جهود مصر، والنمس، والسعودية واليونسكو. كما سيقوم الحاضرون باستعراض نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولى. وسيتم على هامش الجلسات عقد لقاءات جانبية مع بعض رؤساء ومسؤولى أجهزة مكافحة الفساد وإنفاذ القانون ببعض الدول والجهات الدولية المعنية المشاركة بالمؤتمر.

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