محافظ الجيزة يوجه بتكليف شركة لصيانة الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، بتكليف شركة لصيانة الساحات والغرف الخدمية أسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعة الزمر بحى العمرانية، مشددا على المستفيدين من الوحدات التجارية بضرورة الحفاظ على النظافة بمحيط وحداتهم وعدم إلقاء المخلفات أو السماح بالتعدى على أعمال التطوير والأسوار والممشى.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين أعمال التنسيق الجارية للساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعة الزمر بحى العمرانية، حيث تم إنشاء ساحات لانتظار السيارات ومواقف للسرفيس ووحدات تجارية تشمل مطاعم ومحال خدمية فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل للساحات الواقعة أسفل المحور.

وكلف المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع إدارة المرور؛ لضمان عدم سير السيارات بالاتجاه المعاكس أو استخدم الساحات كدورانات، مما قد تتسبب فى إعاقة للحركة المرورية خاصة بتقاطع شارع الثلاثينى مع شارع ترعة الزمر.

وتفقد المحافظ كذلك نسب تنفيذ أعمال تطوير متفرعات شوارع مراد والنيل، موجها رئيس حى جنوب بتطوير شارع ويصا واصف والاهتمام بتقليم الأشجار لتعكس المظهر الجمالى.

وخلال تفقده شارع النيل، كلف المحافظ رئيس حى العجوزة بالمتابعة مع الأجهزة المعنية بمترو الأنفاق ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بميدان الكيت كات؛ لاستكمال الشكل الحضارى للقطاع بالكامل.

وعاين المحافظ نسب أعمال التطوير والرصف الجارية بشارع مراد، حيث تم استكمال الأعمال حتى ميدان الجيزة، فى إطار تنفيذ المحافظة خطة رفع كفاءة محاور الحركة المرورية.

كما اطلع على أعمال التطوير الجارية بشارع البحر الأعظم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف حتى نفق كوبرى عباس ويجرى استكمال الرصف بدءا من نزلة الطريق الدائرى بالمنيب وحتى القرية الفرعونية.

وتفقد المحافظ كذلك الحالة العامة للنظافة والإشغالات وانتظام أعمال التطوير الجارية بشوارع مراد والنيل وشارل دى جول، وكلف رئيس هيئة النظافة باستمرار جهود التجريد للطرق ومتابعة أداء شركات النظافة العاملة.