رئيس جامعة قناة السويس يؤكد ضرورة تنفيذ الضوابط الخاصة بالامتحانات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها صباح اليوم الإثنين، بكلية التجارة تابع خلالها سير امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى. وقال الدكتور ناصر مندور - وفقا لبيان - إنه يتم منع دخول أجهزة المحمول والساعات الذكية اللجان الامتحانية مع الطلاب بجانب ضرورة إظهار إثبات الشخصية الخاصة بكل طلاب كما اطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على توفير سبل الراحة اللازمة لأداء الطلاب الامتحانات فى أجواء مناسبة. وأشار إلى أن امتحانات اليوم شهدت امتحانات الفرقة الأولى التى بلغ عددهم 1380 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان فى مادة السلوك الإدارى داخل 67 لجنة امتحانية.

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