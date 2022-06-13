محافظ القاهرة يتفقد مشروع «روضة السيدة 2» (صور)

جدة - نرمين السيد - رافق محافظ القاهرة فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وإبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة. وأكد المحافظ أن مشروع "روضة السيدة 2" يعد واحدا من المشروعات الكبرى التى تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة.

والمشروع مقام على مساحة 7.89 فدان بتكلفة 549 مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء منه بداية العام القادم، ويتضمن إقامة 9 عمارات تضم 572 وحدة سكنية و6 وحدات إدارية ومبنى خدمى ومبنى حضانة وملعب. كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مشروع "روضة السيدة 1" لمتابعة أعمال الأمن والصيانة به، ومدى الإلتزام بنوعية الأنشطة التجارية المسموح بها بالمنطقة والاطمئنان على توافر كل الخدمات اللازمة للقاطنين بالمشروع.

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