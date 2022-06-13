محلات وصيدليات للبيع بمشروعات الإسكان بحدائق أكتوبر .. بالتفاصيل

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الرياض - احمد صلاح - أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، المهندس محمد مصطفى، انه تم طرح محلات وصيدليات للبيع بمشروعات الإسكان بحدائق أكتوبر، والتي تتراوح مساحتها ما بين 16 متر إلى 101 متر.

طرح محلات وصيدليات للبيع بمشروعات الإسكان:

وكشف المهندس محمد مصطفى، انه تم طرح 16 محل تجاري و2 صيدلية، في مناطق مشروعات 1185 و645 و247 عمارة إسكان اجتماعي ومشروع 228 عمارة سكن مصر بالمدينة، وذلك من أجل البيع بالمزاد العلني.

وأوضح انه تم طرح كراسات الشروط والمواصفات، في المزاد العلني يوم الاثنين المقبل الموافق 27 يونيو الحالي، وذلك في مقر جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وذلك من أجل شرائها، والتي تكون تابعة لمشروعات الإسكان.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأن الطرح الجديد يكون من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإتاحة فرص العمل، وإعادة ضخ الاستثمارت، التي سيتم بيعها في أنشطة تنموية أخرى.