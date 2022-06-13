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الرياض - احمد صلاح - ازداد البحث خلال الفترة الماضية، على محرك البحث جوجل، حول خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، عبر موقع دعم مصر، بالرغم من إعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تحديث البيانات لتنتهي نهاية شهر يوليو المقبل، بدل من شهر يونيو الحالي.

حيث أتاحت وزار التموين والتجارة الداخلية، خطوات سهلة للمواطنين من أجل إجراء عمليات التسجيل وتحديث بيانات بطاقة التموين، لاستمرار الحصول على الدعم الحكومي، ويكون ذلك عبر الذهاب لمكاتب التموين بجميع المحافظات، أو عبر التسجيل والتحديث من خلال موقع دعم مصر.

خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين: