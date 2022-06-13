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الرياض - احمد صلاح - ازداد البحث خلال الفترة الماضية، على محرك البحث جوجل، حول خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، عبر موقع دعم مصر، بالرغم من إعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تحديث البيانات لتنتهي نهاية شهر يوليو المقبل، بدل من شهر يونيو الحالي.
حيث أتاحت وزار التموين والتجارة الداخلية، خطوات سهلة للمواطنين من أجل إجراء عمليات التسجيل وتحديث بيانات بطاقة التموين، لاستمرار الحصول على الدعم الحكومي، ويكون ذلك عبر الذهاب لمكاتب التموين بجميع المحافظات، أو عبر التسجيل والتحديث من خلال موقع دعم مصر.
خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين:
- الدخول على موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط من هنـــا.
- ومن ثم يتم تسجيل رقم بطاقة التموين.
- يتم إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، الخاصة بصاحب البطاقة التموينية.
- ثم تسجيل رقم الهاتف الموبيل المسجل، والخاص بصاحب البطاقة.
- سيحصل صاحب البطاقة على رسالة نصية تتضمن كود خاص.
- يقوم صاحب البطاقة بإدخال الكود على السيستم.