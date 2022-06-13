انت الان تتابع تفاصيل خبر مدير جهاز الخدمة الوطنية: مصر قرأت المشهد العالمي وسعت لتعظيم مواردها الحيوانية.. وعملنا على سد الفجوة الغذائية التي نعاني منها منذ عقود حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703987/مدير-جهاز-الخدمة-الوطنية-مصر-قرأت-المشهد-العالمي-وسعت-لتعظيم-مواردها-الحيوانية-وعملنا-على-سد-الفجوة-الغذائية-التي-نعاني-منها-منذ-عقود

أكد اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن الناظر والمتأمل للأحداث الدولية العالمية، يدرك أن الغذاء تحول من مجرد سلعة تجارية قابلة للبيع والشراء، إلى سلاح يستطيع من يملكه أن يصوبه نحو من يحتاج إليه؛ لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية معينة.

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الغذاء تحول من سلعة تجارية لسلاح

وأضاف اللواء «أبو المجد»، خلال كملته بافتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، أن كل دول العالم أدركت حقيقة أزمة الغذاء، وأصبحت تبحث عن طرق ومسارات جديدة تسير فيها للحفاظ على أمنها الغذائي، مؤكدًا أن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي نعيش فيه، وقد كانت قرائتها للمشاهد العالمية أكثر شمولًا ورؤيتها للمستقبل أكثر موضوعية.

خطة مصر لتعظيم مواردها الحيوانية والسمكية

وأكد أن مصر لم تكتف بما تنتجه من غذاء، بل خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانة وسمكية، استطاعت بها أن تقفز خطوات للأمام؛ لسد وتقليل الفجوة الغذائية التي نعاني منها منذ عقود طويلة، نتيجة لتآكل الرقعة الزراعية وزياة معدلات النمو السكانية.

وتابع مدير عام جهاز الخدمة الوطنية: «تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة، ومساهمة مع أجهزة الدول المختصة، لوضع النظم الغذائية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي لأبناء وطننا مصر، خاصة في ظل الأزمة الغذائية العاليمة، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتأسيس مشروعات زراعية حديثة، نستهدف منها أمننا الغذائي، منها زراعة 400 ألف فدان بالقمح والمحاصيل الحقلية المتنوعة، منها 300 ألف فدان بجنوب الوادي، بالإضافة للمساحات المنزرعة بالصوب الزراعية والنوبارية ووادي التل الكبير ووادي الملاك والنطرون، ووادي الشيح، ومزرعتي الإرادة وتحيا مصر».

مشاريع الاستصلاح الزراعي لتحيقيق الأمن الغذائي لمصر

واستعرض مشروعات الاستصلاح الزراعي، التي تمثلت في استصلاح وزراعة مليون فدان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والجهات مالعنية بالدولة، بالإضافة لمخطط زراعة 600 ألف فدان بتوشكى، و400 ألف جاري استصلاحها حاليَا ضمن 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا العملاق بمنطقة الضبعة.

وأكمل: «وفي مجال توفير الأسمدة الزراعية، جاري العمل حاليًا على استكمال مجمع الأسمدة الآزوتية المتكامل بإجمالي 6 مصانع جديدة بالعين السخنة، بالتعاون مع مجموعة بتروجيت؛ ليصبح إجمالي مصانع الأسمدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة 22 مصنعًا».

6 مشروعات كبرى لتنمية الثروة الحيوانية في مصر

وأوضح اللواء أركان حرب، أن الجهاز يقوم بتنفيذ 6 مشروعات تنموية كبرى حاليًا تساهم في تنمية الثروة الحيوانة في مصر، وتعظيم العائد منها وخفض معدلات الاستيراد لللحوم والألبان بمحافظات المنوفية والبحيرة والوادي الجديد والبحر الأحمر، بطاقات استيعابية إجمالية كالآتي:

- 20 ألف رأس ماشية لإنتاج الألبان بمتوسط طاقة إنتاجية 600 ألف لتر يوميًا.

- 108 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين بطاقة إنتاجية 54 ألف طن لحوم حية بالدورة الواحدة.

- 4 خط للذبيح الآلي بطاقة إنتاجية 640 رأس بالوردية الواحدة.

مركز علمي بيطري بأحدث التقنيات

وأضاف أنه يتم اليوم افتتاح عدة مشروعات تم الانتهاء منها في محافظة المنوفية، منها المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب بمدينة السادات، والمجهز بأحدث الأجهزة المعملية الحديثة والتقنيات التكنولوجية طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وهيئة سلامة الغذاء، المجمع المتكامل لإنتاج الألبان مكون من 6 مزارع 5 لإنتاج الألبان بطاقة استيعابية 5000 رأس حلاب، ومزرعة لتربية نتاج الحلاب.

افتتاح 4 مشروعات للإنتاج الحيواني ومنتجات الألبان

كما يتم افتتاح 4 مشروعات أخرى عبر الفيديو كونفرانس، 2 في البحيرة هما مجمع الإنتاج الحيواني بشمال التحرير ومجمع إنتاج الألبان بالنوبارية، ومشروع مجمع إنتاج حيواني في محافظة الوادي الجديد، ومجزر آلى بسفاجا في البحر الأحمر، كما يتم استكمال مجمعي جديدين لإنتاج اللحوم والألبان، بمدينة الحمام بمرسى مطروح ووادي النطرون، بطاقة إنتاجية 10 آلاف رأس حلاب مخطط الانتهاء منه خلال شهر.