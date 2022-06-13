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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703986/الرئيس-السيسي-لو-معلمناش-مشروعات-الإنتاج-الحيواني-كانت-الأسعار-ارتفعت-أكتر-من-كده

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأزمة الأوكرانية ليست من مدة طويلة، لكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مع النمو السكاني والتطور اللي حصل في الأسعار عالميا، نجد أن الطلب زاد حوالي 15 مليون، لومعدلات نمو الإنتاج الحيواني الوطني بينمو بنفس المعدل كنا ممكن نحافظ على الاسعار.

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية: "في متغيرات أخرى بتأثر على أسعار اللحوم، زي الاعلاف ودي بنستوردها، وعشان كده بنقول لام نستصلح أكبر حجم من الأراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج".

وأضاف: "احنا عملنا مشروع البتلو رغم إننا مكناش نعرف إن في أزمة، لكن كانت نيتنتا إننا نستغل أي فرصة لتزويد الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إن كان متاحًا".

وتابع: "خدنا إجراءات كتير عشان نعمل مشروع الإنتاج الحيواني، ودخلنا صناعة الإنتاج الحيواني متأخر، وهي صناعة متكاملة وتكلفة إقامتها وتأهيل الناس بتاخد وقت، كل اللي جه 71 ألف رأس ماشية، والـ 100 ألف رأس تمنهم 5 مليار جنيه.. حاجه بسيطة".

وأردف: دخلت القطاع الخاص عشان عنده آليات عمل وإجراءات أفضل مننا.

ووجه الرئيس السيسي بتطوير الشكل الحضاري للأسواق.

افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

يأتي مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة ‏السادات في محافظة المنوفية، في إطار توجيهات ‏الدولة ‏بالتعاون بين الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة ‏الزراعة.

وقد أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات ‏ علي ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن في اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة.

ويتكون المشروع من مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر ‏آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، يعمل على ‏توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول ‏المواطن المصرى، وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من ‏الإمكانيات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ‏ومشروعات الإنتاج الزراعى وإنتاج الأعلاف والتى تنفذ من قبل ‏شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سعياً لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتى النسبي وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع إتاحة ‏عديد فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمى.‏

ويعمل المشروع على توفير منظومة متكاملة فى مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات، بتطبيق أحدث الطرق العلمية فى تنفيذها، ‏وإدارتها، ويضم المجمع 6 مزارع فرعية منهم 5 مزارع ‏حلاب ومزرعة ‏واحدة للتسمين، و مركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب، ومستشفى ‏بيطري، ‏ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الصناعي، و مزارع لتربية ‏الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية ‏حديثة متكاملة ومصانع لمختلف ‏منتجات الألبان.‏‏