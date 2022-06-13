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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703985/شواذ-ضبط-شخصين-مارسا-الأعمال-المنافية-للآداب-بالزيتون

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لارتكابهما أعمالا منافية للآداب داخل عقار مهجور فى منطقة الزيتون بعدما ضبطهما الأهالى وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة

البدايه بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالى يفيد ضبط شخصين يمارسان الأعمال المنافية للآداب فى عقار مهجور فى منطقة الزيتون، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين مسن والآخر عامل، فتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما.

حبس عاطل قتل والدته

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته بسلاح أبيضلشكه في سلوكها بمنطقة المقطم.

تشريح الجثة

وكلفت جهات التحقيق أطباء الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

التحريات

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابسات جريمة القتل.

ضبط المتهم

وكان قد تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل، بعدما قتل والدته بمنطقة المقطم، عقب التعدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى، بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة سيدة بها طعنات، إحداها في الرقبة وتم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة، نجلها بسبب سوء سلوكها وتم ضبط المتهم واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

3 أشخاص قتلوا سائق تاكسي بالأزبكية

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة الأزبكية، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق سيارة أجرة "تاكسي" عقب استقلالهم السيارة صحبته والإستيلاء عليها عقب قتله.

حبس المتهمين

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بقتل سائق تاكسى لسرقته فى الأزبكية.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بإرتكاب واقعة قتل سائق سيارة أجرة "تاكسى" عقب إستقلالهم السيارة صحبته من دائرة قسم شرطة الأزبكية ، والإستيلاء على السيارة.

ضبط المتهمين

تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بعض المتعلقات الخاصة بالسيارة المستولى عليها - ساعة يد - هاتف محمول "ملك المجنى عليه"- السيارة المستولى عليها).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة سيارة أجرة عقب التخلص من قائدها

استدراج المجني عليه

وفى سبيل ذلك إستوقفوا المجنى عليه حال سيره بدائرة القسم وطلبوا منه توصيلهم لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية، وفور وصولهم قاموا بالإعتداء عليه مما أدى إلى وفاته ثم قاموا بإلقاء الجثة بأحد المجارى المائية وإستولوا على السيارة ، ولاذوا بالفرار.

وتم العثور على جثة المجنى عليه بالمنطقة محل الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.