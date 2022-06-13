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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703983/احمد-مهني-كل-الشعب-المصرى-يقف-خلف-السيسي-لمزيد-من-الاستقرار-والتنمية-واستكمال-خطوات-الاصلاح-الاقتصادي

قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أنة منذ بداية تولي الرئيس السيسي الحكم طرح عدد من المبادرات لمواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف، ونجح خلال 8 سنوات في تحقيق إنجازات كثيرة في جميع المجالات، رغم التحديات الصعبة التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، والظروف الصعبة التى كانت عليها مصر وقت توليه مهمة قيادة البلاد.

دوت الخليج

احمد مهني: كل الشعب المصرى يقف خلف السيسي لمزيد من الاستقرار والتنمية واستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي

وأكمل عضو مجلس النواب أن جهود الرئيس السيسي ظهرت جلية في كافة المشروعات الوطنية العملاقة التي تم إنجازها، والمبادرات التى أطلقها على مدار سنوات، والمشروعات القومية التى تم انجازها فى وقت قياسي قد يحتاج فى العادي الى أضعاف هذه المدة، فالرئيس السيسي أعطانا درسا مهما وهو أنه لا يوجد مستحيل طالما هناك إرادة حقيقية على الإنجاز.

واردف احمد مهني، عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على توفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، فخلال 8 سنوات ارتفعت نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وارتفعت مخصصات الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، وحققت مصر طفرة فى مجال حقوق الإنسان ، كذلك مبادرات تكافل وكرامة، و100 مليون صحة والقضاء على فيرس سي.

كما أن الانجازات التى تمت فى مجال الزراعي واطلاق عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع مستقبل مصر، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع توشكى، نقلت مصر وعبرت بها الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

واختتم أحمد مهني بيانه كل الشعب المصرى يقف خلف الرئيس السيسي لمزيد من الاستقرار والتنمية، واستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي، فلك من كل الشعب المصرى كل التحية والتقدير والاحترام، وندعو الله عز وجل بهذه المناسبة ان ينعم عليك بالصحة والعافية وأن يجعلكم دائما وابدا بفضل الله ورعايته على موعد مع الإنجاز والتضحية والعطاء لرفعة بلادنا.