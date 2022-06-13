انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. نـادي مانشستر سيتـي الإنجليـزي يُعلن عـن تعاقده مع النرويجي إرلينغ هالانـد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703979/رسميا-نـادي-مانشستر-سيتـي-الإنجليـزي-يعلن-عـن-تعاقده-مع-النرويجي-إرلينغ-هالانـد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا توصله إلى اتفاق مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لمدة 5 مواسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما نشر الموقع الرسمي لنادي مانشسترسيتي يعلن تم التعاقد رسمياً مع المهاجم إرلينغ هالاند إلى النادي.

نتيجة مباراة مان سيتي ضد وست هام

الجدير بالذكر أن تقدم فريق وست هام أصحاب الأرض في الشوط الأول بهدفين سجلهما المهاجم المخضرم، جارود بوين في الدقيقتين 24، و45.

وفي الشوط الثاني عاد طوفان المان سيتي وسجل جريليش الهدف الأول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف فلاديمير كوفال عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 69، ثم أهدر رياض محرز ركلة جزاء في الدقيقة 86 كادت أن تمنح فريقه نقاط الفوز.

وبدأ السيتي المباراة بتشكيل مكون من:-

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 90 نقطة متصدرًا ترتيب الدوري، فيما يلاحقه ليفربول بـ86 نقطة، ويتبقى له مباراة الجولة الحالية.

ويستعد السيتي لمواجهة استون فيلا في مباراة الجولة الأخيرة مساء الأحد المقبل، فيما يخوض ليفربول مواجهتين أمام ساوثهامتون و وولفرهامبتون في الجولتين المقبلتين.

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.