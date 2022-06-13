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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703978/الشيوخ-يحيل-مقترح-نائب-التنسيقية-لإيقاف-استخدام-اشجار-الفيكس-فى-الزراعة-للحكومة

يحيل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئتاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري ،عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إيقاف استخدام اشجار الفيكس واشباهها فى الزراعة على المجاري المائية والترع والحدائق والمسطحات الخضراء وأرصفة الشوراع والطرق.

دوت الخليج

إيقاف استخدام اشجار «الفيكس» فى الزراعة على طاولة الشيوخ..اليوم

أشار النائب أحمد القناوي، فى الاقتراح المقدم منه، إلى أن أشجار الفيكس تنمو أسرع من الأشجار الأخرى دائمة الخضرة، وأنها لا تحتاج لرعاية كبيرة في الزراعة، لذا لجأت لزراعتها العديد من الدول، لاستخدامها في تشجير وتجميل الطرق والحدائق، ولكن أكتشف فيما بعد تسببها في حدوث مشكلات كبيرة للبنية التحتية بالمدن، وشراهتها في استهلاك المياه، وتأثيرها البيئي الخطير فضلاً عن قيمتها الاقتصادية الضعيفة.

وأوضح النائب أحمد القناوي، أن أشجار الفيكس وشبيهاتها مثل الكونوكاريس والمسكيت تستهلك مياه كثيرة جداً، حال مقارنتها بالبدائل الأخرى - كشجرة الزيتون على سبيل المثال وليس الحصر – كما أنها تؤثر سلباً على كميات مخزون المياه الجوفية لأنها تعتمد بشكل أساسي عليها، خاصة وأن أوراقها ليست متساقطة مثل الأكاسيا وتظل طوال العام خضراء .

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في عام ٢٠١٧، تم إحصاء لاستبيان أعداد أشجار الفيكس في مصر، وتبين أنها أكثر من 60 مليون شجرة فيكس، وأنها تستهلك أطنان من المياه بدون أي مردود اقتصادي، وقد تبين أن ربع عدد أشجار الفيكس الموجودة في مصر تكون مزروعة في المنشآت العامة فقط والنوادي والجامعات ومراكز الشباب (بنحو 15 مليون شجرة فيكس)، (وذلك وفقاً لإحصاء آخر تم إجرائه في مصر عام ٢٠١٩)، وهي وحدها تستهلك نحو 1.3 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

كما أن أشجار الفيكس تتعمق بشكل كبير في التربة ، فجذورها تكون متشعبة وقوية وممتدة ، مما يجعلها تؤثر على أساسات المباني والبنية التحية كمواسير الصرف الصحي وكابلات الكهرباء ، كما أنها تؤثر على الأراضي الزراعية المجاورة لها ، حيث تغير جذورها من تركيبة التربة، وبالتالي تتأثر خصوبتها، علاوة على أن جذوعها وسيقانها لا تتعرى في فصل الخريف، مما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والأتربة على أوراقها طوال الوقت ، كما تعيش على أوراقها الحشرات والآفات التي يقضى بعضها جانب من دورة حياتها على أوراقها ، وتنثر ما تراكم عليها أثناء هبوب الرياح فتصيب المزروعات القريبة والأشخاص المحيطين بالأمراض .

وأكد النائب أحمد القناوي فى الاقتراح المقدم منه، أنه في حالة استبدال أشجار الفيكس بالنباتات المثمرة مثل التوت والزيتون والنبق والجميز والنخيل وغيرها في الزينة فسوف تتحقق الكثير من الفوائد لعل أهمها ما يلي:

- توفير كمية كبيرة سنوياً من مياه النيل، وكذلك المياه الجوفية، بحيث يتم استغلالها في زراعات أخرى مفيدة، وتقدر هذه الكمية ما بين 1.5 إلى 3 مليار متر مكعب سنوياً.

- زراعة نباتات مثمرة لها قيمة اقتصادية كالزيتون والتوت، وهو ما يعتبر مدخلاً لكثير من الصناعات، كصناعة الزيوت والحرير وغيرها.

- زراعة نباتات مزهرة أو ذات روائح جميلة بما يضفي مزيداً من الشكل الجمالي، فضلاً على أن ثمار مثل هذه الأشجار تكون لها قيمة اقتصادية عالية، وتدخل في عدة صناعات كالصناعات الكيماوية والطبية وصناعة العطور ومستحضرات التجميل.

- التوسع في تنويع إيجاد بدائل لأشجار الفيكس بما يسهم في زيادة التنوع البيئي والبيولوجي، ويزيد الوعي البيئي لدى المواطنين، ويقلل من الآفات والأمراض، ويساهم في إعادة البيئة الآمنة للعديد من أنواع الطيور.

واقترح النائب أحمد قناوي، العمل على إصدار تشريع أو قرار بالتوقف عن زراعة شتلات أشجار الفيكس وعمل برنامج إحلال واستبدال لهذه النوع من الأشجار تباعاً بأشجار مثمرة وذات عائد اقتصادي كبير على أن يتم إيقاف ومنع زراعة أشجار الفيكس نهائياً، ووضع خطة طويلة المدى لاستبدالها، أو على الأقل الحد من زراعتها وفقاً لقواعد حازمة وصارمة، تتضمن عدم زراعتها على ضفاف المسطحات المائية أو بالقرب من المباني والمنشآت.

كما طالب بضرورة التوسع في زراعة الأشجار المثمرة، ونباتات الزينة المزهرة بديلاً لها، كما يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ونقابة المهن الزراعية وجميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالشأن، وذلك من أجل إعداد استراتيجية مصرية متكاملة للتشجير.

رأى اللجنة

رأت المناقشات المستفيضة التي دارت في اجتماعات اللجنة بشأن دراسة الاقتراح برغبة المعروض من جانب السادة أعضاء اللجنة والسادة ممثلي الحكومة، فقد أبدى السادة أعضاء اللجنة بعض الملاحظات المعنية بالموضوع محل الدراسة، كما تم طرح بعض المقترحات مبينة على النحو التالي:

1- اختيار زراعة نوعيات من أشجار الزينة تحقق الدولة منها أقصى استفادة اقتصادية ممكنة (مثل الأشجار الخشبية) التي يكون لها عائد اقتصادي كبير فضلاً عن قدرتها على تحمل التقلبات الجوية والتغيرات المناخية، بحيث ألا يكون هدف زراعة الأشجار قاصراً على الظل والخضرة فقط.

٢ - زيادة الاهتمام بزراعة أشجار الزينة والحفاظ عليها وتقديم الخدمات اللازمة لها في مراحل نموها المختلفة.

3- الحد من زراعة أشجار الفيكس وفقاً لقواعد صارمة ووضع خطة طويلة المدى لاستبدالها ببدائل أفضل منها تكون ذات جدوى بيئية وصحية واقتصادية.

4 - وضع إستراتيجية مصرية متكاملة للتشجير في مصر تكون بملامح وقواعد ثابتة.

5 - ضرورة تغيير ثقافة المواطنين بشأن التعامل مع الأشجار والنباتات الموجودة في الشوارع والحدائقى العامة.