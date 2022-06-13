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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703976/مايسة-عطوة-بمناسبة-مرور8-سنوات-على-تولي-السيسي-الحكم-لم-يخذل-شعبه-يوما-ونقل-مصر-من-الظلمات-الى-النور

قدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة العام الثامن لتوليه الحكم، مؤكدة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينل الراحة لحظة واحدة منذ توليه الحكم، ودخل رهاناً ناجحاً على المصريين والجيش والشرطة والقضاء وباقي مؤسسات الدولة، واستطاع أن يعبر بالبلاد أزمات وتحديات، كان من المستحيل اجتيازها، لولا الدعم والتأييد والاصطفاف الكامل للشعب المصري خلف الرئيس.

دوت الخليج مايسة عطوة بمناسبة مرور8 سنوات على تولي السيسي الحكم: لم يخذل شعبه يوما ونقل مصر من الظلمات الى النور واكملت مايسة عطوة، الرئيس السيسي كما عهده المصريون شجاعا ومحبا لوطنه استطاع خلال فترة 8 سنوات أن ينقل مصر إلى مرحلة أكثر تطورا وأكثر استقرارا وتوجدا على كافة المستويات الدولية بجانب تحقيق مجموعة من الإنجازات لم تكن لولا الصبر والإيمان بقيمه الوطن أن تتحقق. واضافت عضو مجلس النواب، لا أحد قد يتخيل أين ستكون مصر بدون السيسي!! ، فالمصريين وجدوا في الرئيس السيسي بشائر الخير لإنقاذ البلاد وإعادتها إلى قوتها، فخرجوا في 30 يونيو مؤيدين وداعمين ومناشدين الرئيس بأن ينزل على إرادة الجماهير ويخوض الانتخابات، ولم يخذل الرئيس شعبه، وكانت الدولة في مستوى الطموح وتحقيق الآمال، ولم يمضي يوم أو ساعة إلا في العمل والإنتاج، فلم يكن أمام البلاد وقتاً تضيعه، ويستيقظ كل صباح على مشروع جديد وإنجاز جديد برنامج الاصلاح الاقتصادي واكملت مايسة عطوة، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى 2014، بذل المزيد من الجهود حتى تخرج الدولة المصرية من كبوتها السياسية والاقتصادية وخاضت غمار برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والمالي والسياسي، واستطاعت أن تجتازه بنجاح وبشهادة المؤسسات الدولية والإقليمية، وهو ما مكنها من التحول نحو إصلاح الهياكل المؤسسية والبنى المؤسسية والعمرانية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للتنمية

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