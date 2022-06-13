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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /703974/رئيس-الشركة-الوطنية-للإنتاج-الحيواني-يكشف-تفاصيل-المشروعات-القومية-الحيوانية-لتحقيق-الأمن-الغذائي

قال محمد صلاح عيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إن مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، تعد أحد المشروعات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن خطة التنمية الشاملة 2030.

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وأضاف "صلاح"، خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، بحضور الرئيس السيسي، أنه بناء على توجيهات الرئيس بضرورة امتلاك القدرات الإنتاجية من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة في التحسينات الوراثية، وإيمانا بالدور الوطني للشركة في مشروع تنمية الثروة الحيوانية والمساهمة مع كافة أجهزة الدولة، في لسد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني، وتوفير غذاء صحي وآمن من اللحوم والألبان، قامت الشركة بالمساهمة في تدبير رؤوس الماشية وتوزيعها على صغار المربيين، من خلال المشروع القومي للبتلو.

وتابع: كما تم إبرام تعاقدات توريد مع عدد من كبرى شركات القطاع الخاص، حيث تم توريد 60 ألف تسمين بالبحيرة، وإدارة وتشغيل المجمع الحيواني والألبان بالمنوفيية، ومصنع الجبن الجاف والنصف جاف ببرج العرب بالإسكندرية، بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي للاستغلال الأمثل للمراكز البحثية والعلمية بهدف تمصيل وتوطينن أجل السلالات عالية الإنتاج، كما تم الاتفاق مع الشركة المصرية السودانية لتوريد 10 أالاف رأس للذبيح الفوري ، وتوريد 1000 رأس بمجزر سفاجة وجاري استلام الباقي على دفعات.

افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

يأتي مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة ‏السادات في محافظة المنوفية، في إطار توجيهات ‏الدولة ‏بالتعاون بين الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة ‏الزراعة.

وقد أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات ‏ علي ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن في اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة.

ويتكون المشروع من مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر ‏آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، يعمل على ‏توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول ‏المواطن المصرى، وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من ‏الإمكانيات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ‏ومشروعات الإنتاج الزراعى وإنتاج الأعلاف والتى تنفذ من قبل ‏شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سعياً لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتى النسبي وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع إتاحة ‏عديد فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمى.‏

ويعمل المشروع على توفير منظومة متكاملة فى مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات، بتطبيق أحدث الطرق العلمية فى تنفيذها، ‏وإدارتها، ويضم المجمع 6 مزارع فرعية منهم 5 مزارع ‏حلاب ومزرعة ‏واحدة للتسمين، و مركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب، ومستشفى ‏بيطري، ‏ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الصناعي، و مزارع لتربية ‏الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية ‏حديثة متكاملة ومصانع لمختلف ‏منتجات الألبان.‏‏