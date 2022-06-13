الرئيس السيسي: الدولة تعمل على ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:23 صباحاً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على ضبط الأسواق السيطرة على الأسعار.

ورحب الرئيس خلال افتتاحه اليوم الإثنين، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بالشراكة مع القطاع الخاص مقدرا جهوده في عملية التنمية.

وأضاف أن صناعة اللحوم صناعة كبيرة وليست مجرد تربية للماشية فقط، موضحا أن تلك الصناعة لها تكاليف عالية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القطاع الخاص لديه آليات عمل وإجراءات أفضل من التى لدينا.