القوى العاملة: تعيين 416 شاباً والتفتيش على 286 منشأة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 47 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 17 عاملا غير منتظم ، وصرف 5428 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 38 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 416 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب "قادر باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1488 من راغبي عمل منهم 14 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن استخراج 376 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 273 منشأة ، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية على 13 منشأة ، كما تم بحث 63 شكوى عمالية فردية .

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 78 منشأة ، يعمل بها 6616 عاملا ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .