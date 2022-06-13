صحيفة كويتية: مصر تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ التي تستضيفها مصر فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم (cop 27)، توفر فرصا كبيرة للاستثمار في المشروعات الخضراء وأن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية سنويا لتوفير فرص عمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت الصحيفة - تحت عنوان "المالية: نستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويا" - أن وزير المالية محمد معيط أكد أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر القادم، تعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية في جمهوريتنا الجديدة، حيث توفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فرصا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبا للقطاع الخاص.

وأضافت الصحيفة أن وزير المالية خلال لقائه مع ممثلي الشركات الكورية في مصر، أمس بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أكد الجاهزية للإسهام في تذليل العقبات على نحو يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويا، بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.