عاجل.. جهاز الخدمة الوطنية: ننفذ 6 مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية

جدة - نرمين السيد - قال اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن المشروعات المنفذة هدفها سد الفجوة الغذائية بالوطن، مشيرا إلى أن الجهاز ينفذ 6 مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية، كما يزرع 400 ألف فدان من المحاصيل المتنوعة بمختلف المحافظات.





وأضاف أبو المجد خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات فى محافظة المنوفية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أن اليوم يشهد افتتاح المركز العلمى البيطرى للأبحاث والتدريب، والمجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى، لافتا إلى أن المشروعات المنفذة تتم بالتعاون مع عدد من الوزارات.

ويأتى إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان المتكامل بمدينة السادات، ليؤكد مضى الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين من جهة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من ناحية ثانية.

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